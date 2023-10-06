Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі лунають гучні вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Севастополі лунають гучні вибухи
Мешканців просять пройти в укриття
фото ілюстративне

В окупованому місті оголошено повітряну тривогу

В окупованому Севастополі прогриміли гучні вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Тим часом рух автотранспорту Кримським мостом зупинено.

Місцеві канали повідомили, що ракетна атака спрямована на місця дислокації окупаційного флоту Росії.

Згодом голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті відпрацювала система ППО. А за попередніми даними, було відбито атаку повітряних цілей з боку моря.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі надвечір 6 жовтня пролунали гучні вибухи. За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Стрілецькій бухті та в районі Очеретів.

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що гучні звуки в районі Стрілецької бухти нібито пов’язані із «профілактичними гранатометанням в інтересах протипідводно-диверсійного забезпечення».

Раніше повідомлялося, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

Теги: Крим Севастополь Україна тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
20 вересня, 15:39
Перед якими викликами нас ставить розуміння, що велика війна може не завершитись не тільки цього року, а й наступного, а можливо – і 2025-го?
Якщо війна затягнеться на роки... Що робити Україні?
28 вересня, 09:02
Фраттезі відкриває рахунок на користь Італії
Україна мінімально поступилася Італії й втратила позицію у кваліфікації Євро-2024
13 вересня, 00:02
Над суднобудівним заводом у Севастополі піднімається дим
Атака на російський корабель у Севастополі: якими ракетами Україна завдала удару
14 вересня, 03:52
Буш вважає, що Білому дому буде дедалі важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах
Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу
9 вересня, 20:46
Колишній президент США Дональд Трамп
«Програє у війні, якої могла уникнути»: Трамп зробив скандальну заяву про Україну
17 вересня, 23:39
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворожих базах
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
2 жовтня, 07:03
Польща передала Україні партію відремонтованих Leopard 2 (фото)
Польща передала Україні партію відремонтованих Leopard 2 (фото)
2 жовтня, 18:26
Російські окупанти відбивають атаку дронів у Криму
У Севастополі гучно: окупанти заявляють про атаку морських дронів
Сьогодні, 06:21

Події в Україні

У Севастополі лунають гучні вибухи
У Севастополі лунають гучні вибухи
Місцеві вшановують пам'ять загиблих односельчан після теракту на Харківщині (відео)
Місцеві вшановують пам'ять загиблих односельчан після теракту на Харківщині (відео)
Естонські волонтери потрапили під ракетний обстріл російських військ
Естонські волонтери потрапили під ракетний обстріл російських військ
Суд виніс вирок коригувальнику ударів по харківському ринку «Барабашово»
Суд виніс вирок коригувальнику ударів по харківському ринку «Барабашово»
«Великий російський наступ». Військовий експерт оцінив шанси путінських військ
«Великий російський наступ». Військовий експерт оцінив шанси путінських військ
В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи
В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
48K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
43K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
15K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
14K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
13K
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування

Новини

Просто так «Іскандер» не випускають: Юрій Ігнат розповів, як росіяни планують атаки
Сьогодні, 23:05
Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту