У Севастополі лунають гучні вибухи
В окупованому місті оголошено повітряну тривогу
В окупованому Севастополі прогриміли гучні вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Тим часом рух автотранспорту Кримським мостом зупинено.
Місцеві канали повідомили, що ракетна атака спрямована на місця дислокації окупаційного флоту Росії.
Згодом голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті відпрацювала система ППО. А за попередніми даними, було відбито атаку повітряних цілей з боку моря.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі надвечір 6 жовтня пролунали гучні вибухи. За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Стрілецькій бухті та в районі Очеретів.
Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що гучні звуки в районі Стрілецької бухти нібито пов’язані із «профілактичними гранатометанням в інтересах протипідводно-диверсійного забезпечення».
Раніше повідомлялося, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.
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