Що треба для повноцінного членства в Євросоюзі
Єврокомісари відзначили прогрес України у виконанні 7 критеріїв для початку переговорів про вступ
Після позавчорашнього євродесанту в Україну, зустрічей і обговорень важливо готуватися до «серйозної битви».
Голова Єврокомісії фон дер Ляєн оптимістично говорить про Європу від Лісабона до Луганська; а шеф європейської дипломатії Боррель передбачає «серйозну битву» власне для вступу до ЄС.
Єврокомісари і міністри країн ЄС відзначили прогрес України у виконанні 7 критеріїв для початку переговорів про вступ – але робота зі вступу попереду дуже серйозна.
Перше
По-перше – у цьому процесі не можна нічим легковажити. Кепкування і яскраві фрази можуть зачаровувати аудиторію і журналістів – але контрпродуктивні в роботі.
У ЄС, на відміну від України, є час. Відкладати «на потім» вони можуть нескінченно.
Наприкінці минулого тижня в Іспанії міністри з питань Європи усіх держав-членів ЄС, обговорюючи наступні сценарії розширення, розглянули експертний звіт про інституційну реформу ЄС.
Його спільно замовили і привезли до Іспанії представники урядів Франції та Німеччини.
Саме там відображено думку, яка викликала різку реакцію премʼєра Шмигаля: окрім повноправних членів ЄС, можливе запровадження «асоційованих членів».
Вони не зможуть використовувати частину інструментів, не матимуть права голосу у багатьох органах ЄС тощо. Тобто, де факто членами організації не будуть.
Минулого року подібні ініціативи, називаючи їх «політичною асоціацією», озвучував французький президент Макрон.
Дискусія, чи це потрібно Україні – зайва і схоластична. Неповноправне членство – не членство.
Але кепкувати – це наражатися на реакцію «ну, розважайтесь, а ми почекаємо».
Друге
Тому, по-друге, має бути суттєво розширене коло тих, хто говорить з ЄС. Політичні ревнощі – це не лише самообмеження, а й ризик потрапляти в пастки і підігрувати скептикам.
Бо працює не повторення однієї і тієї ж тези, а штурм з різних напрямків.
Третє
По-третє, треба використовувати всі наявні і перспективні механізми.
Згаданий франко-німецький документ також пропонує позбавити держави-члени механізму вето і спростити запровадження санкцій проти членів ЄС.
Деякі елементи цього можна застосовувати вже зараз – але це потребує дуже системної роботи.
Четверте
По-четверте, треба принципово забути про спроби імітації.
Бо просто втрачатимемо час і довіру, а ухвалювати погоджені рішення все одно доведеться.
Тож вся енергія має йти на погодження.
П'яте
І по-пʼяте – усе, не раз сказане про реальну єдність, прозорість і реакцію на корупцію, доведеться зробити.
Бо час є у ЄС. Не в України.
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