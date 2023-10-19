Загибель 23 українців в Ізраїлі: посол Корнійчук спростував інформацію
У списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб
Дані про загибель в Ізраїлі 23 українців не відповідають дійсності. Наразі відомо про загибель 18 громадян України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.
«У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація не відповідає дійсності», – сказав Корнійчук.
Дипломат додав, що Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок бойових дій в Ізраїлі.
За словами посла, ситуація у Секторі Газа ще більше ускладнюється. У списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб, а вночі була підтверджена загибель українки у Секторі Газа.
«Сподіваюсь, що все ж таки евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах (КПП на кордоні з Єгиптом, – «Главком») у Сектор Газа. Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців», – додав він.
Нагадаємо, учора повідомлялося, що кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла. Згідно з оновленими даними, внаслідок нападу ХАМАС загинули 23 громадяни України.
До відома, 17 жовтня із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».
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