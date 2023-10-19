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Загибель 23 українців в Ізраїлі: посол Корнійчук спростував інформацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель 23 українців в Ізраїлі: посол Корнійчук спростував інформацію
За словами дипломата, Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок бойових дій в Ізраїлі
фото з відкритих джерел

У списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб

Дані про загибель в Ізраїлі 23 українців не відповідають дійсності. Наразі відомо про загибель 18 громадян України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

«У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація не відповідає дійсності», – сказав Корнійчук.

Дипломат додав, що Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

За словами посла, ситуація у Секторі Газа ще більше ускладнюється. У списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб, а вночі була підтверджена загибель українки у Секторі Газа.

«Сподіваюсь, що все ж таки евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах (КПП на кордоні з Єгиптом, – «Главком») у Сектор Газа. Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців», – додав він.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла. Згідно з оновленими даними, внаслідок нападу ХАМАС загинули 23 громадяни України. 

До відома, 17 жовтня із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Теги: Ізраїль війна посол Україна ХАМАС Сектор Газа евакуація Євген Корнійчук українці смерть

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