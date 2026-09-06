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Сезон малини в Україні: зниження врожаю компенсувалося рекордно високими цінами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сезон малини в Україні: зниження врожаю компенсувалося рекордно високими цінами
фото з відкритих джерел

Закупівельна вартість малини для переробки в окремі періоди сягала 193-195 грн/кг без ПДВ

Малиновий сезон 2026 року в Україні відзначився безпрецедентними закупівельними цінами на тлі зменшення загальних обсягів збору. Про це пише «Главком» із посиланням на президента Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тараса Баштанника.

Вартість сировини для переробки та заморожування досягала рекордних 193-195 грн/кг без ПДВ. Головним чинником цінового стрибка став не стільки валовий рекорд виробництва, скільки жорстка конкуренція переробників за обмежені обсяги якісної ягоди, чому додатково сприяло скорочення врожаю в Польщі та інших країнах Європи.

Український ягідний сектор залишається майже повністю експортозалежним, оскільки близько 90-95% всієї вирощеної малини спрямовується на зовнішні ринки. Внутрішнє споживання не здатне сформувати аналогічний за масштабами канал збуту, тому українські виробники залежатимуть від контрактів із покупцями в ЄС. Заморожена ягода масово використовується європейською харчовою промисловістю для виготовлення десертів, молочних продуктів та напоїв, що вже дозволило Україні вийти на перше місце у світі за нетто-експортом цієї культури з виручкою понад $250 млн за сезон.

Попри високу прибутковість поточного року, експерти застерігають від масового розширення площ плантацій. Головним стримуючим фактором залишається висока трудомісткість та дефіцит робочої сили, оскільки збір малини здійснюється виключно вручну. Крім того, ринок заморожених ягід є циклічним, а надто високі ціни можуть змусити європейських виробників замінювати малину дешевшими альтернативами. Для збереження позицій українському бізнесу радять інвестувати у технології, якість та продуктивність праці, а не лише в збільшення площ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

До слова, Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону.

Теги: ринок ягода малина

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