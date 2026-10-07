Ціни на малину в Україні суттєво зросли

Ціни на малину в Україні побили історичний рекорд через дефіцит ягід у ЄС

Дефіцит малини підняв ціни до рекордних рівнів

У вересні український ринок ягід увійшов у фазу скорочення пропозиції, що призвело до суттєвого подорожчання малини, лохини та ремонтантної суниці садової. Про це пише «Главком» із посиланням на Асоціацію «Ягідництво України».

Головним драйвером зростання цін став масштабний дефіцит сировини в країнах Євросоюзу – зокрема в Польщі, де врожай сильно постраждав від весняних морозів та літньої негоди.

Найбільший стрибок продемонструвала малина: за даними Асоціації «Ягідництво України», переробники платили за неї рекордні за всю історію спостережень 193-195 грн/кг (без ПДВ), а роздрібні ціни в середині місяця сягали 280 грн/кг. Це дозволило українським експортерам активно наростити постачання замороженої продукції до ЄС: за червень-липень сезону 2026/27 Україна експортувала 7,4 тис. тонн малини за середньою ціною €4,06/кг, а основним напрямком стала Польща.

Паралельно через завершення сезону подорожчала лохина (роз дріб 210-280 грн/кг) та ремонтантна суниця садова (медіанна ціна 200 грн/кг). Висока частка ремонтантних сортів дає змогу українським виробникам тримати пропозицію восени та використовувати сприятливу європейську кон'юнктуру для розширення присутності на ринках ЄС.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%.

За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу.

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.