Чому домовленість Трампа з Путіним не спрацювала? Аналіз NYT

Зеленський заявив, що «блок» на удари по російських НПЗ знято, а Вашингтон не надав Києву попереджень про балістику

Домовленість президента США Дональда Трампа з Росією щодо дизельного пального не наблизила завершення війни, а рішення України знову бити по російських нафтопереробних заводах показало обмеженість впливу американського лідера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За оцінкою видання, рішення президента України Володимира Зеленського відновити атаки на російські НПЗ всупереч бажанню Вашингтона підкреслює нездатність Трампа завершити війну, яку він обіцяв швидко закінчити.

Київ відновив удари після паузи

Трамп домагався, щоб Київ припинив удари по російській нафтовій інфраструктурі: у Вашингтоні прагнуть знизити ціни на пальне, які, за даними Reuters, різко зросли від початку війни США й Ізраїлю з Іраном у лютому.

15 жовтня Зеленський в інтерв'ю Financial Times оголосив, що Україна знову атакуватиме російські нафтопереробні заводи. За його словами, блок на такі удари знято.

Президент розповів, що кілька днів Україна не атакувала енергетичні цілі в Росії на прохання Вашингтона. Проте, стверджує він, у цей час українські сили не отримували від США попереджень про балістичні ракети, а Starlink по всій країні уповільнили, через що ускладнилися дії на фронті й удари середньої дальності по російських військових об'єктах. На думку Зеленського, це була не технічна несправність, а свідоме рішення.

За даними агенції Associated Press (AP), уже рано-вранці в четвер, 15 жовтня, українські дрони атакували НПЗ у Рязанській області.

Як розвивалися події

9 жовтня Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизелю. За даними Reuters, перша партія становить понад 300 тис. тонн, що відповідає приблизно 2,25 млн барелів, і може принести Росії близько $400 млн. 10 жовтня Трамп заявив, що запропонував би Україні знайти нового лідера, який зможе домовитися з Москвою.

11 жовтня американський президент оголосив про енергетичне перемир'я. Київ заявив про готовність припинити удари по нафтопереробних заводах за умови, що Росія зупинить атаки на українську енергетику. Уже наступного дня Зеленський повідомив, що Москва порушила перемир'я і вдарила по електростанції в Харкові, а також нагадав Вашингтону, що саме Київ визначає, чи працюватимуть російські НПЗ.

Чи знизить домовленість ціни на пальне

За повідомленням The Moscow Times, аналітики сумніваються, що угода тривало знизить ціни: обсяги значно менші за звичайний російський експорт, коли НПЗ не під ударами. За даними Reuters, перша партія менша за добове споживання дизелю лише транспортним сектором США. У понеділок після оголошень Трампа ціни на дизель у країні знизилися на 0,5%.

фото: AP

Домовленість критикують і в Конгресі: 13 жовтня шестеро республіканців і шестеро демократів у Сенаті закликали Трампа скасувати угоду. На їхню думку, додаткові доходи Кремля сприятимуть війні, а американцям дадуть мало вигоди.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня, за словами радника президента Сергія Бескрестнова, SpaceX обмежила швидкість руху терміналів Starshield до 100 миль на годину, через що зірвалася низка місій. Станом на 15 жовтня, за даними джерел «Главкома» в Міноборони, роботу терміналів під час руху відновили, а причини обмежень з'ясовують.