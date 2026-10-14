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Сенатори США закликали Трампа скасувати угоду з Путіним

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сенатори США закликали Трампа скасувати угоду з Путіним
Трамп і Путін домовилися про постачання дизелю під час телефонної розмови 9 жовтня
фото: Getty Images

Законодавці вважають, що російський дизель не знизить ціни для американців, але додасть Кремлю грошей на війну

Шестеро республіканців і шестеро демократів у Сенаті США вимагають від президента Дональда Трампа відмовитися від домовленості з Росією та відкликати генеральну ліцензію №135, яка послабила санкції щодо російського пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill та Reuters.

Лист датований 13 жовтня. У документі сенатори розкритикували домовленість, яку Трамп уклав із російським диктатором Володимиром Путіним під час телефонної розмови 9 жовтня.

«Ця угода – подарунок нашому супротивнику і зрада наших союзників, її слід скасувати», – написали законодавці.

За їхніми словами, генеральна ліцензія №135 міністерства фінансів США, яка зняла санкції з експорту російського дизелю, лише додає Путіну коштів на війну й дає змогу Росії далі атакувати українських цивільних.

Автори листа визнали, що Трамп прагне знизити витрати американців на пальне та пом'якшити наслідки війни з Іраном. Минулого місяця ціни на дизель у США сягнули рекордних $6,53 за галон. Проте, на думку сенаторів, вихід російського дизелю на світові ринки дасть американцям мало користі або не дасть її зовсім, а вплив на ціни буде незначним.

«Доходи, які Кремль отримає від цієї угоди, без сумніву, фінансуватимуть його війну на виснаження та сприятимуть поглибленню безпекової співпраці з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю», – застерегли сенатори.

Крім того, угода, за словами авторів листа, загрожує військовослужбовцям США за кордоном, які беруть участь в операції «Epic Fury» («Епічна лють»).

Чого вимагають сенатори

Законодавці нагадали про закон імені Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Конгрес ухвалив його минулого місяця, а Трамп швидко підписав. Документ надає президенту повноваження посилювати економічний тиск на Росію та її партнерів, зокрема Китай, щоб зміцнити позиції Вашингтона на переговорах про завершення війни.

«Путін – тиран. Відмовтеся від цієї угоди, відкличте генеральну ліцензію №135 і застосуйте повноваження, передбачені законом», – закликали сенатори.

Лист з'явився наступного дня після заяви президента України Володимира Зеленського. 12 жовтня він повідомив, що Росія вдарила по електростанції в Харкові одразу після допису Трампа про енергетичне перемир'я.

Хто підписав лист

Серед республіканців під зверненням підписалися:

  • колишній лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл;
  • Джон Корнін;
  • Том Тілліс;
  • Ліза Мурковскі;
  • Сьюзан Коллінз;
  • Алан Армстронг.

Демократів представляють:

  • Річард Блументаль;
  • Джин Шахін;
  • Дік Дурбін;
  • Шелдон Вайтгаус;
  • Джек Рід;
  • Кріс Кунс.

Головним підписантом від республіканців став Тілліс, від демократів – Блументаль.

Сенатори США закликали Трампа скасувати угоду з Путіним фото 1

Скільки Росія може заробити на постачанні дизелю

Як пояснює Reuters, Трамп заявив про постачання першої партії обсягом понад 300 тис. тонн дизелю на американський і світові ринки. У листопаді Росія має поставити ще 500 тис. тонн, а згодом – 1 млн тонн. За словами Трампа, ще 3 млн тонн надійдуть найближчим часом, залежно від стану російських нафтопереробних заводів.

За оцінкою агентства, 300 тис. тонн дизелю принесуть Росії приблизно $400 млн. Проте лише невелика частина цієї суми потрапить до державного бюджету Росії, оскільки вона оподатковує переважно видобуток нафти, а не експорт пального.

Обсяг першої партії становить менше за добове споживання дизелю транспортним сектором США. У понеділок після оголошень Трампа ціни на дизельне пальне в Америці знизилися на 0,5%.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що республіканці та демократи виступили проти угоди Трампа з Росією, заявивши про можливе порушення американського законодавства. Також сенатор-республіканець Том Тілліс поставив під сумнів законність домовленості.

Теги: росія санкції експорт путін пальне дизельне пальне зрада

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