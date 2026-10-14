Сенатори США закликали Трампа скасувати угоду з Путіним
Законодавці вважають, що російський дизель не знизить ціни для американців, але додасть Кремлю грошей на війну
Шестеро республіканців і шестеро демократів у Сенаті США вимагають від президента Дональда Трампа відмовитися від домовленості з Росією та відкликати генеральну ліцензію №135, яка послабила санкції щодо російського пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill та Reuters.
Лист датований 13 жовтня. У документі сенатори розкритикували домовленість, яку Трамп уклав із російським диктатором Володимиром Путіним під час телефонної розмови 9 жовтня.
«Ця угода – подарунок нашому супротивнику і зрада наших союзників, її слід скасувати», – написали законодавці.
За їхніми словами, генеральна ліцензія №135 міністерства фінансів США, яка зняла санкції з експорту російського дизелю, лише додає Путіну коштів на війну й дає змогу Росії далі атакувати українських цивільних.
Автори листа визнали, що Трамп прагне знизити витрати американців на пальне та пом'якшити наслідки війни з Іраном. Минулого місяця ціни на дизель у США сягнули рекордних $6,53 за галон. Проте, на думку сенаторів, вихід російського дизелю на світові ринки дасть американцям мало користі або не дасть її зовсім, а вплив на ціни буде незначним.
«Доходи, які Кремль отримає від цієї угоди, без сумніву, фінансуватимуть його війну на виснаження та сприятимуть поглибленню безпекової співпраці з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю», – застерегли сенатори.
Крім того, угода, за словами авторів листа, загрожує військовослужбовцям США за кордоном, які беруть участь в операції «Epic Fury» («Епічна лють»).
Чого вимагають сенатори
Законодавці нагадали про закон імені Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Конгрес ухвалив його минулого місяця, а Трамп швидко підписав. Документ надає президенту повноваження посилювати економічний тиск на Росію та її партнерів, зокрема Китай, щоб зміцнити позиції Вашингтона на переговорах про завершення війни.
«Путін – тиран. Відмовтеся від цієї угоди, відкличте генеральну ліцензію №135 і застосуйте повноваження, передбачені законом», – закликали сенатори.
Лист з'явився наступного дня після заяви президента України Володимира Зеленського. 12 жовтня він повідомив, що Росія вдарила по електростанції в Харкові одразу після допису Трампа про енергетичне перемир'я.
Хто підписав лист
Серед республіканців під зверненням підписалися:
- колишній лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл;
- Джон Корнін;
- Том Тілліс;
- Ліза Мурковскі;
- Сьюзан Коллінз;
- Алан Армстронг.
Демократів представляють:
- Річард Блументаль;
- Джин Шахін;
- Дік Дурбін;
- Шелдон Вайтгаус;
- Джек Рід;
- Кріс Кунс.
Головним підписантом від республіканців став Тілліс, від демократів – Блументаль.
Скільки Росія може заробити на постачанні дизелю
Як пояснює Reuters, Трамп заявив про постачання першої партії обсягом понад 300 тис. тонн дизелю на американський і світові ринки. У листопаді Росія має поставити ще 500 тис. тонн, а згодом – 1 млн тонн. За словами Трампа, ще 3 млн тонн надійдуть найближчим часом, залежно від стану російських нафтопереробних заводів.
За оцінкою агентства, 300 тис. тонн дизелю принесуть Росії приблизно $400 млн. Проте лише невелика частина цієї суми потрапить до державного бюджету Росії, оскільки вона оподатковує переважно видобуток нафти, а не експорт пального.
Обсяг першої партії становить менше за добове споживання дизелю транспортним сектором США. У понеділок після оголошень Трампа ціни на дизельне пальне в Америці знизилися на 0,5%.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що республіканці та демократи виступили проти угоди Трампа з Росією, заявивши про можливе порушення американського законодавства. Також сенатор-республіканець Том Тілліс поставив під сумнів законність домовленості.
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