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РФ продовжила заборону на експорт дизелю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ продовжила заборону на експорт дизелю
Обмеження у РФ діятимуть до 31 жовтня 2026 року
фото: Reuters

Росія неодноразово вводила обмеження на експорт бензину та дизельного пального

Росія продовжила дію заборони на експорт дизелю для виробників палива до кінця жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Росія неодноразово вводила обмеження на експорт бензину та дизельного пального, щоб стримати зростання цін на паливо та подолати дефіцит, спричинений атаками українських дронів на нафтопереробні заводи.

Наприкінці серпня Москва продовжила заборону на експорт дизельного пального до кінця вересня, дозволивши при цьому постачання до таких країн, як колишні радянські республіки та Монголія, відповідно до міжурядових угод.

Росія, яка зазвичай є другим за величиною експортером дизельного пального у світі після США, вже скоротила свій експорт влітку, перш ніж ввести обмеження на постачання за кордон.

Нагадаємо, Росія обмежила публічний доступ до значного масиву інформації про нафтову та газову галузі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Москва намагається приховати та захистити свої енергетичні ресурси на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі та дії західних санкцій

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Теги: росія експорт пальне дизельне пальне

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