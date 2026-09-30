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Британці створили банани, які не темніють: коли новий сорт почнуть продавати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Британці створили банани, які не темніють: коли новий сорт почнуть продавати
Для створення нового сорту використали технологію редагування генів CRISPR-Cas9
фото: з відкритих джерел

Генетично відредагований фрукт довше зберігає жовтий колір після очищення та може допомогти скоротити харчові відходи

Банани, які після очищення та нарізання довше не темніють, можуть незабаром з'явитися у продажу. Новий сорт створила британська біотехнологічна компанія Tropic Biosciences за допомогою технології редагування генів CRISPR-Cas9. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як зробили банан, який не темніє

Звичайні банани починають темніти після очищення або пошкодження. Це відбувається через фермент поліфенолоксидазу, який бере участь у процесі потемніння фруктів.

Розробники за допомогою CRISPR-Cas9 змінили всі три копії одного гена банана. У результаті рослина виробляє менше поліфенолоксидази, завдяки чому м'якоть довше залишається світлою.

За словами генерального директора Tropic Biosciences Гілада Гершона, смак і текстура банана залишаються такими самими. Водночас після очищення фрукт може зберігати свій свіжий вигляд на день-два довше, а в охолодженому вигляді – ще триваліше.

Це може бути корисним не лише для покупців. Розробники вважають, що новий сорт дозволить довше використовувати банани у фруктових салатах, готових сніданках та інших продуктах.

Новинка може скоротити харчові відходи

За оцінкою Tropic Biosciences, банани, які не темніють, потенційно можуть скоротити харчові відходи та пов'язані з ними викиди CO₂ у ланцюгу постачання більш ніж на 25%.

Компанія зазначає, що лише у Великій Британії щодня викидають близько 1,4 млн придатних до споживання бананів. Причиною цього, зокрема, стають невеликі пошкодження, плями або зміна зовнішнього вигляду фрукта.

У Tropic вважають, що така технологія може допомогти скоротити втрати фруктів під час транспортування, продажу та використання.

Коли незвичайні банани з'являться у магазинах

25 вересня британське Міністерство навколишнього середовища, продовольства та сільських справ (Defra) підтвердило статус цього банана як прецизійно виведеного організму. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті британського уряду.

Однак це ще не означає, що фрукт одразу з'явиться на полицях магазинів. Наступним етапом має стати перевірка безпечності продукту Агентством з харчових стандартів Великої Британії (FSA). Лише після цього банани зможуть вийти на ринок.

У Великій Британії прецизійне редагування відрізняється від традиційної генетичної модифікації. За визначенням FSA, до цієї категорії належать організми, генетичні зміни яких могли б виникнути внаслідок традиційної селекції. При цьому в рослину не вводять ДНК неспорідненого виду.

Tropic Biosciences уже отримала регуляторні дозволи на свій небуріючий банан у десяти інших країнах, серед яких Японія, Бразилія та Філіппіни. Сам фрукт уже вирощують у Латинській Америці.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про зміни цін на фрукти в Україні наприкінці вересня. За останній тиждень гуртові ціни на різні види плодово-ягідної продукції змінювалися по-різному. Зокрема, груші подешевшали до 20–50 грн за кілограм, а виноград – до 50–100 грн. Водночас кавуни, дині та нектарини продовжили дорожчати. Найпомітніше зросла вартість слив – за тиждень їхня ціна подвоїлася і становить 40–80 грн за кілограм.

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Теги: фрукти Велика Британія наука

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