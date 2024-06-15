До кінця року «Енергоатом» планує розрахуватися за своїми зобов’язаннями ПСО

За нового рівня фіксованої ціни для населення прогнозна вартість послуги ПСО для «Енергоатома» у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн

Раніше державний «Енергоатом» зменшив оплати рамках механізму фінансування пільгового тарифу для населення

До кінця 2024 року державний «Енергоатом» планує розрахуватися по своїм зобов’язанням в рамках покладених на компанію спецобов’язків з фінансування тарифу на електроенергію для населення (ПСО – ред.). Про це йдеться в повідомленні Енергоатома.

Зазначається, що до підвищення фіксованої ціни для населення вартість послуги ПСО для АТ «НАЕК «Енергоатом» складала 125,7 млрд грн (без ПДВ), або 70,7% від чистого доходу компанії.

З урахуванням мінімальних витрат Енергоатома на забезпечення виробництва електроенергії та мінімальних капітальних вкладень, дефіцит коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн (без ПДВ).

За нового рівня фіксованої ціни для населення прогнозна вартість послуги ПСО для «Енергоатома» у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).

«Це дозволить «Енергоатому», за умови збереження поточної кон’юнктури ринку, сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі. Фактично, це складе 60% від чистого доходу Компанії», – наголосили в компанії.

Раніше державний «Енергоатом» зменшив оплати рамках механізму фінансування пільгового тарифу для населення.