До кінця року «Енергоатом» планує розрахуватися за своїми зобов’язаннями ПСО
Раніше державний «Енергоатом» зменшив оплати рамках механізму фінансування пільгового тарифу для населення
До кінця 2024 року державний «Енергоатом» планує розрахуватися по своїм зобов’язанням в рамках покладених на компанію спецобов’язків з фінансування тарифу на електроенергію для населення (ПСО – ред.). Про це йдеться в повідомленні Енергоатома.
Зазначається, що до підвищення фіксованої ціни для населення вартість послуги ПСО для АТ «НАЕК «Енергоатом» складала 125,7 млрд грн (без ПДВ), або 70,7% від чистого доходу компанії.
З урахуванням мінімальних витрат Енергоатома на забезпечення виробництва електроенергії та мінімальних капітальних вкладень, дефіцит коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн (без ПДВ).
За нового рівня фіксованої ціни для населення прогнозна вартість послуги ПСО для «Енергоатома» у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).
«Це дозволить «Енергоатому», за умови збереження поточної кон’юнктури ринку, сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі. Фактично, це складе 60% від чистого доходу Компанії», – наголосили в компанії.
Раніше державний «Енергоатом» зменшив оплати рамках механізму фінансування пільгового тарифу для населення.
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