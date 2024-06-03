З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу

Заборгованість перед Прикарпаттяенерготрейд за ПСО становить 260 млн грн

Постачальники універсальних послуг в Україні з березня цього року не отримували живих коштів. Про це під час засідання комітету з питань енергетики та ЖКП заявив керівник «Прикарпаттяенерготрейд» Олег Дацко.

«З березня ми не отримуємо живих коштів від «Енергоатома». І не тільки ми. Тож ситуація для постачальників електроенергії стає загрозливою. Ми отримуємо зарахування частково за наказом №132 і взаємозаліки. З січня до травня 2024 року у нас відбувається ріст боргу. На початок січня по нашій компанії був борг 1 мільярд 100 мільйонів гривень. На початок травня – 1 мільярд 360 мільйонів. Тобто заборгованість становить 260 млн грн», – сказав Дацко.

За словами керівника «Прикарпаттяенерготрейду», грошей не вистачає на операційні витрати.

«Ми не можемо спрямовувати кошти на закупку електроенергії і на операторів системи передачі і розподілу. Якщо з першими ми ще тримаємося, але росте заборгованість оператору системи розподілу», – наголосив він.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що «Енергоатом» знову почав накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією.