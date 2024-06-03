Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу
За словами керівника «Прикарпаттяенерготрейду», грошей не вистачає на операційні витрати
фото: depositphotos.com

Заборгованість перед Прикарпаттяенерготрейд за ПСО становить 260 млн грн

Постачальники універсальних послуг в Україні з березня цього року не отримували живих коштів. Про це під час засідання комітету з питань енергетики та ЖКП заявив керівник «Прикарпаттяенерготрейд» Олег Дацко.

«З березня ми не отримуємо живих коштів від «Енергоатома». І не тільки ми. Тож ситуація для постачальників електроенергії стає загрозливою. Ми отримуємо зарахування частково за наказом №132 і взаємозаліки. З січня до травня 2024 року у нас відбувається ріст боргу. На початок січня по нашій компанії був борг 1 мільярд 100 мільйонів гривень. На початок травня – 1 мільярд 360 мільйонів. Тобто заборгованість становить 260 млн грн», – сказав Дацко.

За словами керівника «Прикарпаттяенерготрейду», грошей не вистачає на операційні витрати.

«Ми не можемо спрямовувати кошти на закупку електроенергії і на операторів системи передачі і розподілу. Якщо з першими ми ще тримаємося, але росте заборгованість оператору системи розподілу», – наголосив він.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що «Енергоатом» знову почав накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією.

Читайте також: Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Теги: тарифи електроенергія Енергоатом фінансування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги
Росія піднімає ставки перед виборами у Європі
8 травня, 21:30
На ринку існує заборгованість Укренерго перед Гарпоком за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ, яка є складовою тарифу на послуги з передачі електроенергії
Інвестори закликали державу розробити план погашення боргів в енергетиці
13 травня, 17:31
Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги
Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ
11 травня, 03:50
Гарант підкреслив, що ситуація загострилася через затримку американської допомоги
Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова
16 травня, 18:27
7 березня 2024 року Швеція офіційно вступила у НАТО і стала 32 членом Альянсу
Ще одна країна НАТО готова розглянути можливість відправки військ в Україну
15 травня, 02:05
Михайло Поплавський, автор ідеї, генеральний продюсер, засновник і меценат «Української пісні року»
Музична премія «Українська пісня року» відзначила 20-річний ювілей. Фото та відео
31 травня, 11:15
Гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України
Україна отримає €60 млн на гуманітарну допомогу від Німеччини
28 травня, 02:37
Петро Франко народився 4 липня 1934 року в селі Глиниці Яворівського району на Львівщині
У Львові пішов з життя політвʼязень та громадський діяч Петро Франко
28 травня, 23:25
Українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
Вчора, 05:02

Економіка

З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу
З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
Україна вперше домовилася з МВФ щодо отримання четвертого траншу в одній програмі
Україна вперше домовилася з МВФ щодо отримання четвертого траншу в одній програмі
Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне
Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне
«Сірий» експорт зерна: на Одеській митниці виявлено нелегальну схему
«Сірий» експорт зерна: на Одеській митниці виявлено нелегальну схему
Санкції не діють: Євросоюз у першому кварталі імпортував більше 1 млн тонн російської металопродукції
Санкції не діють: Євросоюз у першому кварталі імпортував більше 1 млн тонн російської металопродукції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
30K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
26K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
14K
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
12K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
9471
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua