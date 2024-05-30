У Житомирі запустили тролейбусну лінію, на яку жителі чекали 40 років

Грант на будівництво у розмірі €1,5 млн євро надав Євросоюз

У Житомирі почали випробування контактної мережі на новій тролейбусній лінії. Тролейбуси на маршруті №5 курсують поки без пасажирів, адже повноцінно запустити маршрут планують з першого червня, повідомляє міська рада.

Лінію в напрямку району Мальованка будували три роки. Цей район досі не обслуговувався міським транспортом – лише приватними маршрутками.

«Про тролейбус на Мальованку говорили, коли я ще до школи ходила. Тому вже і не вірилося…», – каже 62-річна житомирянка Антоніна. 40 років на тролейбус чекала й Ірина: «Я вже настільки звикла по маршрутках, що якось у місті зайшла в тролейбус, запитую: яка вартість проїзду. Всі дивуються. Кажу, я живу у такому районі, куди тролейбуси не ходять».

Грант у розмірі €1,5 млн надали Євросоюз і ЄБРР. Водночас світлофори, дорожні знаки, зупинки та диспетчерський пункт облаштовували коштом міського бюджету. Найдорожче обійшлося розворотне кільце – три мільйони гривень.

Маршрут, попередньо, пролягатиме від взуттєвої фабрики «Крок» вулицями Героїв Пожежників, Театральна, Київська – до залізничного вокзалу.

Нагадаємо, військовий з Житомира Дмитро Косатий за годину 1580 разів віджався на брусах та встановив рекорд України. Про це розповів спортивний журналіст і засновник «Національного реєстру рекордів України» Валентин Щербачов.

За його словами, Дмитро присвятив свій рекорд своїм побратимам-воїнам, а на цій події житомиряни збирали кошти на підтримку Дмитрових друзів.

До слова, Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку. Причиною цьому стало зупинка фінансування закладів культури Житомирською ОВА. Про це повідомив актор театру та ветеран Олександр Литовченко.