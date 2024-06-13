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Нардеп пояснив, як економічне бронювання вплине на забезпечення армії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, як економічне бронювання вплине на забезпечення армії
За словами нардепа Галайчука, економічне бронювання суттєво допоможе забезпечити потреби Сил оборони
фото з відкритих джерел

Концепція економічного бронювання дасть змогу залучати до держбюджету близько $40-45 млрд щомісяця

Завдяки економічному бронюванню Україна зможе профінансувати додаткову мобілізацію близько пів мільйона людей. Про це заявив народний депутат Вадим Галайчук в ефірі «Новини.Live».

Як зазначив Галайчук, концепція економічного бронювання дасть змогу залучати до держбюджету близько $40-45 млрд щомісяця. Нардеп переконаний, що такі додаткові надходження дозволять фінансувати армію в умовах дефіциту бюджету.

«Тобто це суттєво підтримає як і фінансування армії загалом, так і в принципі стимулювання питання мобілізації і забезпечення мобілізованих усім необхідним, що теж є критично важливим для ефективності цієї мобілізації», – наголосив він.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

До слова, економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. Про це повідомив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC. Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни у порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100% працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

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Теги: бронювання від мобілізації фінансування депутат армія

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