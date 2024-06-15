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Грузія може втратити безвіз з Євросоюзом та фінансування через дії влади – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Грузія може втратити безвіз з Євросоюзом та фінансування через дії влади – ЗМІ
У разі погіршення ситуації Брюссель пропонує запровадити персональні санкції проти грузинської влади
фото: АР

Країни Євросоюзу розглядають варіант припинення процесу євроінтеграції країни

Держави Європейського союзу отримали для обговорення проєкти пропозицій, які ЄС може вжити проти Грузії через її антизахідний курс влади та ухвалення нею закону про іноагентів. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За його словами, у короткостроковій перспективі країни ЄС розглядають можливість призупинення фінансування країни та призупинення зустрічей на високому рівні.

У разі погіршення ситуації Брюссель пропонує запровадити персональні санкції проти грузинської влади, скасувати їхні візи, а також скоротити військову допомогу.

Крім того, у разі значного погіршення ситуації Євросоюз може призупинити безвізовий режим і припинити процес інтеграції Грузії в ЄС.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили візові обмеження щодо кількох десятків людей, причетних до підриву демократії у Грузії – ухвалення закону про «іноагентів» та розгону мирних протестів. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Як повідомлялося, після ухвалення скандального закону про іноагентів безвізовий режим з країною можуть переглянути. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.

Говорячи про можливі наслідки для Грузії після ухвалення скандального закону, Герчинський зазначив, що «всі варіанти – на столі». Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, він сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

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Теги: безвізовий режим санкції Свобода радіо Грузія Брюссель фінансування

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