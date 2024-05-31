«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус

«Енергоатом» зменшив свої платежі по ПСО через зниження ціни електроенергії та ремонти – Герус

Державний «Енергоатом» зменшив оплати рамках механізму фінансування пільгового тарифу для населення (ПСО – ред.). Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Він розповів, що «Енергоатом» у березні-квітні почав зменшувати свої доходи. Причиною того стало зменшення ціни на електроенергію, яке пов’язане зі зменшенням вартості газу в Європі. Також на зменшення доходів «Енергоатома» вплинув вихід у ремонт атомних енергоблоків. Зокрема, за травень виручка компанії була найнижча за останні 9 місяців і зменшилась на 17% в порівнянні з жовтнем минулого року.

«Це може пояснювати, чому ПСО стало менше оплачуватись на 20-25%, але якщо ПСО грошове стало менше сплачуватись на 100%, то це вже щось не те. Певне зниження платежів зрозуміле, але коли воно відбувається майже повністю, то тут хотілося б почути пояснення ситуації», – наголосив Герус.

Він додав, що така ситуація призводить до того, що по всьому енергетичному ринку починається ланцюг неплатежів.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що «Енергоатом» знову почав накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією.