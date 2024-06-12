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G7 незабаром оголосить про «нові кроки» щодо заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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G7 незабаром оголосить про «нові кроки» щодо заморожених активів РФ
Надходження від заморожених активів у Європі становитимуть від 3 до 5 млрд євро щорічно
фото з відкритих джерел

Лідери G7 майже домовилися оголосити кредит у $50 млрд, який виплачуватимуть за рахунок прибутків від заморожених активів РФ

Сполучені Штати заявили, що лідери «Групи семи» на саміті цього тижня оголосять про надання допомоги Україні на основі використання заморожених російських активів. Про це на брифінгу заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що ця заява може свідчити про те, що лідери G7 майже домовилися про угоду щодо оголошення кредиту в розмірі близько $50 млрд, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

«Ми оголосимо про нові кроки, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів на користь України та допомогти їй відновитися», – заявив Кірбі.

Представник адміністрації президента США не став стверджувати, що країни G7 досягли повної домовленості, та утримався від подробиць, але дав зрозуміти, що очікує на угоду між країнами.

«Ви побачите одностайність на саміті G7, коли справа дійде до рішення щодо використання цих заморожених активів, щоб допомогти Україні з її відновленням», – зауважив він.

Bloomberg повідомляє, що політична угода, про яку оголосять цього тижня, може залишити деякі деталі для подальших переговорів. Один із ключових технічних аспектів, який, ймовірно, буде врегульовано пізніше, полягає в тому, як будуть розподілені ризики між країнами.

Очікується, що кошти дадуть змогу підтримати Україну в середньостроковій перспективі, і, за словами неназваних посадовців, допоможуть покрити фінансові потреби у 2025 році та надалі.

Як зазначив американський посадовець на умовах анонімності, надходження від заморожених активів у Європі, за оцінками, становитимуть від 3 до 5 млрд євро щорічно, залежно від відсоткових ставок та інших факторів. За його словами, США сподіваються, що угоду можна буде ухвалити таким чином, щоб уникнути необхідності схвалення у Конгресі. Гроші можуть бути доступні пізніше цього року.

Нагадаємо, що суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

До слова, країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають, як використати прибутки, отримані від російських активів, знерухомлених на Заході, щоб надати Україні великий авансовий кредит і забезпечити фінансування України на 2025 рік.

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Теги: росія США фінансування Велика сімка

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