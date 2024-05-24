Світовий банк зробив тривожне попередження про фінансовий стан Палестини

Фінансова ситуація у Палестині суттєво погіршилася за останні три місяці

Бюджетний дефіцит Палестинської національної адміністрації найближчими місяцями подвоїться і досягне $1,2 млрд. Про це пише The Times of Israel посилаючись на дані Світового банку.

Експерти провідної фінансової установи переконані, що зростання ризику фінансового колапсу не за горами. За даними Світового банку, потоки доходів Палестинської автономії значною мірою вичерпалися через різке скорочення трансфертів та масове зниження економічної активності.

«Станом на кінець 2023 року фінансовий розрив між обсягом доходів, що надходять, і сумою, необхідною для фінансування державних витрат, досяг $682 млн. За прогнозами, найближчими місяцями цей розрив подвоїться і досягне $1,2 млрд», – прогнозує міжнародна фінансова організація.

На думку експертів Світового банку, єдиним доступним варіантом фінансування для Палестинської автономії залишається збільшення іноземної допомоги та накопичення нових заборгованостей перед державними службовцями.

У перші місяці 2024 року палестинська економіка продовжує зазнавати сильних потрясінь. Хоча перспективи на 2024 рік залишаються вкрай невизначеними, прогнозується подальше скорочення економіки на 6,5-9,6%, додає Світовий банк.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна визнає палестинську державу: офіційне рішення набере чинності до 28 травня. Визнали Палестину і уряди Ірландії та Іспанії.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН.

До слова, Організація об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосувала за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.