Стало відомо, коли «Укренерго» відновить графіки відключень

Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи лише через два місяці

«Укренерго» вже декілька днів не запроваджує графіки відключень світла

Компанія «Енергоатом» у суботу, 1 червня, планує вивести в ремонт нові атомні енергоблоки. Це означає, що вже незабаром знеструмлення відновляться. Про це повідомив голова правління «Енергоатому» Петро Котін, пише «Інтерфакс-Україна».

«Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки, але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, Укренерго вже запроваджуватиме обмеження», – сказав Котін.

Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи тільки через два місяці.

Зазначимо, в Україні у четвер, 30 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Нагадаємо, член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що російські окупанти пошкодили або зруйнували усі теплові електростанції України.

За словами Бойка, зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють. Член наглядової ради розповів, що атомні станції працюють, але влітку на багатьох блоках проводять ремонт. Також знищено до 40% (понад 8 ГВт) маневрових потужностей, за допомогою яких покривалися ранкові та вечірні піки споживання. За рахунок імпорту до 1,7 ГВт потужності з ЄС можна покрити дефіцит лише частково.

Як повідомлялося, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії