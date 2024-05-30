Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, коли «Укренерго» відновить графіки відключень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли «Укренерго» відновить графіки відключень
Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи лише через два місяці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Укренерго» вже декілька днів не запроваджує графіки відключень світла

Компанія «Енергоатом» у суботу, 1 червня, планує вивести в ремонт нові атомні енергоблоки. Це означає, що вже незабаром знеструмлення відновляться. Про це повідомив голова правління «Енергоатому» Петро Котін, пише «Інтерфакс-Україна».

«Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки, але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, Укренерго вже запроваджуватиме обмеження», – сказав Котін.

Блоки, які «Енергоатом» планує вивести в ремонт, повернуть до роботи тільки через два місяці.

Зазначимо, в Україні у четвер, 30 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Нагадаємо, член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що російські окупанти пошкодили або зруйнували усі теплові електростанції України.

За словами Бойка, зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють. Член наглядової ради розповів, що атомні станції працюють, але влітку на багатьох блоках проводять ремонт. Також знищено до 40% (понад 8 ГВт) маневрових потужностей, за допомогою яких покривалися ранкові та вечірні піки споживання. За рахунок імпорту до 1,7 ГВт потужності з ЄС можна покрити дефіцит лише частково.

Як повідомлялося, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії

Читайте також: Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
Теги: енергетика електроенергія АЕС Енергоатом ремонт Петр Котін відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти попереджають про аварійність Поштової площі з 2019 року
«Обов’язково буде біда». Чи закриють у Києві метро «Поштова площа»? мегаполіс
6 травня, 09:00
Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
3 травня, 19:05
Наразі потужність на імпорт електроенергії в Україну складає 1,7 ГВт
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
12 травня, 13:58
17 травня можливе продовження відключення
Відключення світла в низці областей. ДТЕК повідомив години
16 травня, 16:15
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
20 травня, 21:00
Київська міська військова адміністрація зазначає, що відключення світла – вимушена міра
Погодинні відключення світла у Києві: де і як знайти графіки (інструкція)
16 травня, 10:51
Немчинов додав, що влітку відключення скоріше за все будуть
Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
27 травня, 18:22
На Вінниччині є влучання в житловий будинок
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені
Ситуація в енергосистемі: ДТЕК повідомив, де плануються відключення світла
17 травня, 11:14

Події в Україні

Голова Запорізької ОВА: Кількість обстрілів зросла, фіксуємо по 400 на день
Голова Запорізької ОВА: Кількість обстрілів зросла, фіксуємо по 400 на день
Україна могла уразити ще один катер росіян у Криму – ЗМІ
Україна могла уразити ще один катер росіян у Криму – ЗМІ
Стало відомо, коли «Укренерго» відновить графіки відключень
Стало відомо, коли «Укренерго» відновить графіки відключень
Повітряні сили повідомили, чому вдалося збити лише 60% ракет окупантів
Повітряні сили повідомили, чому вдалося збити лише 60% ракет окупантів
Українців так чи інакше чекатиме повістка у разі неоновлення даних – ТЦК
Українців так чи інакше чекатиме повістка у разі неоновлення даних – ТЦК
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
17K
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
15K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
12K
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
9506
Оновлення даних через ЦНАП: в якому випадку візит до ТЦК є обов’язковим
7930
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua