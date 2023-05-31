«Укренерго» підтримала ідею перегляду прайс-кепів на ринку електричної енергії

Для генеруючих компаній основним джерелом доходу є оптовий ринок, де електроенергію закуповує бізнес

Державна компанія «Укренерго» підтримала ідею перегляду цінових обмежень на ринку електричної енергії. Про це в інтерв’ю Forbes розповів керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Потрібні регуляторні зміни, щоб у вечірні пікові години ціна на електроенергію могла зростати та знижуватися у години профіциту. Зараз встановлені прайс-кепи, що обмежують такі цінові коливання. Це (перегляд таких обмежень, – прим.) дасть можливість залучати імпорт у вечірні години. А вдень, коли світить сонце і електроенергії достатньо, ціна буде трохи нижчою, ніж зараз», – зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що для генеруючих компаній основним джерелом доходу є оптовий ринок, де електроенергію закуповує бізнес. Тому, на його думку, треба, щоб ринок забезпечив генеруючим компаніям можливість не тільки вижити, а й накопичити гроші до наступної зими.

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«Має бути змінене регуляторне поле, щоб ринок не страждав від дефіциту ліквідності. Наприклад, погано, коли генерація продає електроенергію на балансуючому ринку з величезним дисконтом. Цього не має бути», – переконаний Кудрицький.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус повідомив, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.