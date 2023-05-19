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Українці можуть побачити нові суми у платіжках за електроенергію вже з червня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці можуть побачити нові суми у платіжках за електроенергію вже з червня
Тарифи на електроенергію знову зростатимуть
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифу до 2,88 грн має частково покрити дефіцит «Енергоатому» та «Укренерго»

Уже в червні українцям можуть підвищити тарифи на електроенергію. Остаточні суми ще не затверджено, проте ціна одного кіловата може піднятися до 2,88 грн (зараз 1,44 грн при споживанні до 250 кВт-год./міс.). Про це пише видання Obozrevatel.

Тож платіжки за світло в українських родин «додадуть» у середньому  200-300 грн. Такі підрахунки озвучив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП «Слуга народу» Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що саме такий варіант підвищення пропонує профільна нацкомісія (НКРЕКП).

За його словами, підвищення тарифу до 2,88 грн має частково покрити дефіцит «Енергоатому» та «Укренерго». Ці компанії гостро потребують коштів на відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів енергетики. Слід зазначити, що українцям, які отримували субсидії, продовжать виплачувати допомогу, запевнив депутат. Таким чином, разом із збільшенням тарифів збільшиться і розмір допомоги, тож платити більше за комуналку не доведеться.

Нагадаємо, в Україні не буде багаторазового підвищення тарифів на електроенергію, проте ціни все одно зростуть. Розглядається кілька варіантів зростання – максимум до 2,8 грн за кіловат. І, ймовірно, після підвищення тарифу залишиться градація – той, хто споживає менше струму, як і раніше, платитиме за нижчим тарифом. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За словами Геруса, остаточний варіант підвищення ще не визначений, проте багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде. Розглядаються наразі варіанти підвищення тарифів до 2,4 грн й 2,8 грн за кВт*год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць і 1,68 грн/кВт*год – за більшого споживання) та до 2 та 2,4 гривні за кВт*год відповідно.

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Теги: НКРЕКП тарифи депутат Міненерго електроенергія Сергій Нагорняк Андрій Герус Укренерго тарифы

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