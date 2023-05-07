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Покращення фінансового стану в енергетиці дозволить краще підготуватись до зими – «Перша енергетична рада»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Покращення фінансового стану в енергетиці дозволить краще підготуватись до зими – «Перша енергетична рада»
«Перша енергетична рада» закликала суттєво переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії

«Перша енергетична рада» попереджає, що наступна зима може бути важче за попередню

Без вжиття необхідних заходів для покращення фінансового стану в енергетиці проходження наступного опалювального сезону буде важчим, а післявоєнне відновлення України буде ускладнене.

Про це йдеться в повідомленні громадської організації «Перша енергетична рада» (ПЕР).

«Перша енергетична рада» звернулась до Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики та НКРЕКП щодо необхідності термінових дій для покращення фінансово-економічного стану підприємств електроенергетики», – йдеться в ньому.

Зокрема, в ПЕР закликали суттєво переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, оскільки зараз їх рівень призвів до збитковості практично всіх генеруючих підприємств, зокрема державного «Центренерго».

В організації наголосили, що діючий рівень цінових обмежень ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

Також ПЕР наголошує на необхідності збільшення тарифу для населення, оскільки зараз він створює фінансове навантаження у розмірі 100 млрд грн на державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Зазначається, що підвищення тарифу дозволить значно покращити рівень розрахунків на ринку.

Окрім того, ПЕР підкреслює, для покращення ситуації в енергетиці потрібно привести тарифи на розподіл та передачу електроенергії до економічно обґрунтованого рівня.

«На думку ГО «Перша енергетична рада», без вжиття зазначених заходів проходження наступного ОЗП в умовах воєнного стану буде важчим, ніж ОЗП 2022/2023 року, а післявоєнне відновлення економіки України буде ускладнено», – підсумували в ПЕР.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявляв, що в умовах повномасштабної війни та обстрілів енергосистеми необхідно збалансувати фінансовий стан енергоринку, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.

Теги: Укренерго енергетика

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Бізнес

Покращення фінансового стану в енергетиці дозволить краще підготуватись до зими – «Перша енергетична рада»
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