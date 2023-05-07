Покращення фінансового стану в енергетиці дозволить краще підготуватись до зими – «Перша енергетична рада»
«Перша енергетична рада» попереджає, що наступна зима може бути важче за попередню
Без вжиття необхідних заходів для покращення фінансового стану в енергетиці проходження наступного опалювального сезону буде важчим, а післявоєнне відновлення України буде ускладнене.
Про це йдеться в повідомленні громадської організації «Перша енергетична рада» (ПЕР).
«Перша енергетична рада» звернулась до Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики та НКРЕКП щодо необхідності термінових дій для покращення фінансово-економічного стану підприємств електроенергетики», – йдеться в ньому.
Зокрема, в ПЕР закликали суттєво переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, оскільки зараз їх рівень призвів до збитковості практично всіх генеруючих підприємств, зокрема державного «Центренерго».
В організації наголосили, що діючий рівень цінових обмежень ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.
Також ПЕР наголошує на необхідності збільшення тарифу для населення, оскільки зараз він створює фінансове навантаження у розмірі 100 млрд грн на державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Зазначається, що підвищення тарифу дозволить значно покращити рівень розрахунків на ринку.
Окрім того, ПЕР підкреслює, для покращення ситуації в енергетиці потрібно привести тарифи на розподіл та передачу електроенергії до економічно обґрунтованого рівня.
«На думку ГО «Перша енергетична рада», без вжиття зазначених заходів проходження наступного ОЗП в умовах воєнного стану буде важчим, ніж ОЗП 2022/2023 року, а післявоєнне відновлення економіки України буде ускладнено», – підсумували в ПЕР.
Нагадаємо, радник прем'єр-міністра та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявляв, що в умовах повномасштабної війни та обстрілів енергосистеми необхідно збалансувати фінансовий стан енергоринку, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.
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