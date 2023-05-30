Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – ЗМІ

З 1 червня тариф для населення складатиме 2,64 грн/кВт-год

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в уряді.

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«Галущенко терміново вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тепер 2 грн. 64 коп. Рішення було підтримано урядом. Має запрацювати з 1 червня», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

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Раніше повідомлялося, що зростання цін все одно неминуче: тільки так Україна зможе зберегти власну енергосистему.

Нагадаємо, що рахунок за електроенергію в країні не буде підвищено більше одного разу. Була пропозиція підвищити тариф до 2,4 грн та 2,8 грн за кВт-год (1,44 грн/кВт-год при поточному споживанні до 250 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при перевищенні цієї межі). Ще одна пропозиція – до 2 грн або 2,4 грн за кВт-год.

Член Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк повідомляв, що електроенергія влітку може подорожчати на 200-300 гривень.