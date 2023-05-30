Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – ЗМІ
Зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год
фото ілюстративне

З 1 червня тариф для населення складатиме 2,64 грн/кВт-год

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в уряді.

«Галущенко терміново вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тепер 2 грн. 64 коп. Рішення було підтримано урядом. Має запрацювати з 1 червня», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

Раніше повідомлялося, що зростання цін все одно неминуче: тільки так Україна зможе зберегти власну енергосистему. 

Нагадаємо, що рахунок за електроенергію в країні не буде підвищено більше одного разу. Була пропозиція підвищити тариф до 2,4 грн та 2,8 грн за кВт-год (1,44 грн/кВт-год при поточному споживанні до 250 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при перевищенні цієї межі). Ще одна пропозиція – до 2 грн або 2,4 грн за кВт-год. 

Член Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк повідомляв, що електроенергія влітку може подорожчати на 200-300 гривень. 

Читайте також: Розвиток зеленої енергетики дозволить уникнути російського енергетичного терору – інвестори

Теги: тарифи електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький
Найближчі роки Україна будуватиме «зелені» електростанції з дешевою електроенергією – «Укренерго»
Сьогодні, 13:20
За словами фахівця, запропоновані збільшені тарифи на електроенергію в Україні не вирішать проблему в галузі
Наскільки здорожчає платіжка за електроенергію: роз’яснення експерта
Сьогодні, 11:00
Тариф на електрику може зрости вже у червні
Підвищення тарифів на електроенергію: нардеп розповів, наскільки зросте сума у платіжках
28 травня, 15:51

Особисті фінанси

«єВідновлення». Як подати заявку тим, у кого немає «Дії»
«єВідновлення». Як подати заявку тим, у кого немає «Дії»
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – ЗМІ
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – ЗМІ
Рада збільшила відпустки та доплати військовим: деталі
Рада збільшила відпустки та доплати військовим: деталі
Виплати військовим: деталі нового законопроєкту
Виплати військовим: деталі нового законопроєкту
Наскільки здорожчає платіжка за електроенергію: роз’яснення експерта
Наскільки здорожчає платіжка за електроенергію: роз’яснення експерта
Коли можна не платити за комунальні послуги? Рада готує новий закон
Коли можна не платити за комунальні послуги? Рада готує новий закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
16K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
14K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
13K
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
11K
Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту