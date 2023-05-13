Укренерго отримає обладнання на $40 млн від японських партнерів: деталі

Закупівля обладнання – це вже другий етап у наданні Японією допомоги українській енергетиці

У рамках Програми екстреного відновлення, що впроваджується згідно з Грантовою угодою між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва, для НЕК «Укренерго» буде передано обладнання для підстанцій на суму 5,135 млрд японських єн. Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Телеграмі.

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«Міжнародні друзі й партнери підтримували Укренерго під час важкої зими і подолання наслідків ракетних атак, а зараз – допомагають системно ремонтувати пошкоджене росіянами й готуватися до наступного опалювального сезону. Великий пакет довготривалої допомоги на підтримку енергосистеми надав уряд Японії», – зауважили в компанії.

Для Укренерго буде закуплено та передано обладнання для підстанцій на суму 5,135 млрд японських єн (близько 40 млн доларів США).

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За попередніми даними, згідно з планом закупівель, початок постачання обладнання планується на другу половину 2023 року і триватиме до 2025 року залежно від термінів виготовлення устаткування.

Як повідомили в Укренерго, “закупівля обладнання – це вже другий етап у наданні Японією допомоги українській енергетиці. На першому етапі Укренерго отримало від JICA понад 30 генераторів, які для наших підстанцій є страхувальним механізмом на випадок поновлення масованих обстрілів. За нормальних умов підстанція отримує електрику для власних потреб із мережі обленерго, однак через обстріли зв’язок із мережею може порушитися. У такому випадку генератор забезпечує живлення власних потреб, доки енергетики відновлюватимуть зв’язок підстанції з мережею”.

Грантова угода на загальну суму 22,44 млрд японських єн (близько 170 млн доларів) була підписана урядом України та Japan International Cooperation Agency у березні 2023 року для фінансування Програми екстреного відновлення України. Ці кошти спрямовуються, зокрема на закупівлю енергетичного обладнання, а також підтримку сектора водопостачання й водовідведення.