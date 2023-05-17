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Герус назвав два варіанти підвищення тарифів на світло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Герус назвав два варіанти підвищення тарифів на світло
За словами чиновника, розглядається кілька варіантів зростання тарифу – максимум до 2,8 грн за кіловат
фото з відкритих джерел

За словами Геруса, остаточний варіант підвищення ще не визначений, проте багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде

В Україні не буде багаторазового підвищення тарифів на електроенергію, проте ціни все одно зростуть. Розглядається кілька варіантів зростання – максимум до 2,8 грн за кіловат. І, ймовірно, після підвищення тарифу залишиться градація – той, хто споживає менше струму, як і раніше, платитиме за нижчим тарифом. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За словами Геруса, остаточний варіант підвищення ще не визначений, проте багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде. Розглядаються наразі варіанти підвищення тарифів до 2,4 грн й 2,8 грн за кВт*год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць і 1,68 грн/кВт*год – за більшого споживання) та до 2 та 2,4 гривні за кВт*год відповідно.

Таким чином, сім'я, яка «спалила» 240 кВт на місяць, за новими тарифами заплатить залежно від сценарію 576 або 480 грн. Нині таке споживання коштує 346 грн.

Герус запевнив, що система допомоги на оплату комуналки, як і раніше, буде доступна для нужденних.

«Якщо зміна тарифів буде, то, переконаний, люди з низькими доходами її практично не відчують. У тому числі і за рахунок субсидій, і завдяки заходам з енергоефективності (останнє спосіб заощадити і для забезпечених громадян)», – зазначив Герус.

Чиновник нагадав, що з початку 2023 року в Україні діє програма із заміни старих ламп розжарювання на нові LED-лампи. Останні допомагають скоротити витрати на освітлення житла.

Нардеп також додав, що підвищувати тарифи необхідно, зокрема, для забезпечення стабільності енергопостачання. Лише на термінове відновлення енергоінфраструктури Україні потрібно понад $1 млрд до початку наступної зими.

«Попри те, що багато українців перебувають у складній фінансовій ситуації, є частина громадян, доходи яких перевищують тисячу доларів на місяць. Для таких домогосподарств не буде великої проблеми платити підвищені тарифи. Переконаний, коли у цих людей запитати: що краще – коли тарифи будуть трохи вищими або коли будуть проблеми зі світлом? – багато хто вибере перший варіант, щоб мати світло та мінімізувати ймовірні обмеження, від яких ми, на жаль, не застраховані», – зазначив Герус.

Нагадаємо, через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів.

Раніше повідомлялося, що у липні-серпні цього року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Через це можуть відновитися віялові відключення. 

Теги: тарифи Андрій Герус гроші електроенергія

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