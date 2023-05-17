Герус назвав два варіанти підвищення тарифів на світло

За словами чиновника, розглядається кілька варіантів зростання тарифу – максимум до 2,8 грн за кіловат

За словами Геруса, остаточний варіант підвищення ще не визначений, проте багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде

В Україні не буде багаторазового підвищення тарифів на електроенергію, проте ціни все одно зростуть. Розглядається кілька варіантів зростання – максимум до 2,8 грн за кіловат. І, ймовірно, після підвищення тарифу залишиться градація – той, хто споживає менше струму, як і раніше, платитиме за нижчим тарифом. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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За словами Геруса, остаточний варіант підвищення ще не визначений, проте багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде. Розглядаються наразі варіанти підвищення тарифів до 2,4 грн й 2,8 грн за кВт*год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць і 1,68 грн/кВт*год – за більшого споживання) та до 2 та 2,4 гривні за кВт*год відповідно.

Таким чином, сім'я, яка «спалила» 240 кВт на місяць, за новими тарифами заплатить залежно від сценарію 576 або 480 грн. Нині таке споживання коштує 346 грн.

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Герус запевнив, що система допомоги на оплату комуналки, як і раніше, буде доступна для нужденних.

«Якщо зміна тарифів буде, то, переконаний, люди з низькими доходами її практично не відчують. У тому числі і за рахунок субсидій, і завдяки заходам з енергоефективності (останнє спосіб заощадити і для забезпечених громадян)», – зазначив Герус.

Чиновник нагадав, що з початку 2023 року в Україні діє програма із заміни старих ламп розжарювання на нові LED-лампи. Останні допомагають скоротити витрати на освітлення житла.

Нардеп також додав, що підвищувати тарифи необхідно, зокрема, для забезпечення стабільності енергопостачання. Лише на термінове відновлення енергоінфраструктури Україні потрібно понад $1 млрд до початку наступної зими.

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«Попри те, що багато українців перебувають у складній фінансовій ситуації, є частина громадян, доходи яких перевищують тисячу доларів на місяць. Для таких домогосподарств не буде великої проблеми платити підвищені тарифи. Переконаний, коли у цих людей запитати: що краще – коли тарифи будуть трохи вищими або коли будуть проблеми зі світлом? – багато хто вибере перший варіант, щоб мати світло та мінімізувати ймовірні обмеження, від яких ми, на жаль, не застраховані», – зазначив Герус.

Нагадаємо, через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів.

Раніше повідомлялося, що у липні-серпні цього року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Через це можуть відновитися віялові відключення.