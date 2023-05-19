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Нацкомісія з регулювання енергетики хоче переглянути тарифи на розподіл електрики для обленерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нацкомісія з регулювання енергетики хоче переглянути тарифи на розподіл електрики для обленерго
Тарифи на розподіл електроенергії переглянуть
фото з відкритих джерел

Ворожі обстріли завдали быльше $8 млрд збитків українській енергоінфраструктурі

Наступного тижня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути операторам системи розподілу (ОСР) тарифи на розподіл електроенергії.

Про це свідчать матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначене на 23 травня.

Відповідно до них, майже всім операторам системи розподілу, яким встановлено тарифи за стимулюючим тарифоутворенням та за «Витрати+», збільшити тариф планується у два етапи: на червень та на липень-грудень. Зазначається, що тарифи на друге півріччя 2023 року будуть встановлені з врахуванням витрат недоотриманих ОСРами в квітні-травні.

Проте, для ОСР, які працюють в регіонах, де ведуться бойові дії, чинний тариф буде продовжений до кінця червня. На друге півріччя їх тариф буде встановлено на рівні другого етапу підвищення.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, ворожі обстріли завдали $8,3 млрд збитків українській енергоінфраструктурі.

Теги: НКРЕКП тарифи комуналка

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