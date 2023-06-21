ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України

Для того, щоб пережити наступну зиму, Україна потребує додаткових генеруючих потужностей

Група ДТЕК приєдналася до глобальної коаліції за підтримки ООН, покликаної відновити зруйновану війною енергетичну галузь країни і допомогти їй стати «зеленою» енергетичною державою, йдеться в повідомленні групи.

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Енергетична ініціатива України, започаткована Глобальним договором Організації Об'єднаних Націй.

Завдання ініціативи, з-поміж іншого, спрямувати потік глобального капіталу на фінансування відновлювальних і трансформаційних процесів в українській енергетиці, стимулювати і прискорити розвиток сталої енергетики в Україні.

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За оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться 5,7 мільярдів доларів, а на повне відновлення до 2033 року – до 47 мільярдів доларів.

Для того, щоб пережити наступну зиму, Україна потребує додаткових генеруючих потужностей. Одна лише компанія ДТЕК потребує 150 мільйонів доларів на ремонт п'яти теплових електростанцій (ТЕС) і ще 27 мільйонів доларів на відновлення мереж.

«Україна стоїть перед найбільшою енергетичною проблемою серед європейських країн із часів Другої світової війни. Глобальна коаліція державних і приватних партнерів може прискорити відновлення та модернізацію нашої енергетичної галузі та, зі свого боку, відродити Україну після спустошливої війни», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) в Лондоні.

За його словами, Україна має достатній потенціал для того, щоб стати критично важливим партнером Європи в її переході до майбутнього з чистим нульовим рівнем викидів вуглецю і покласти край залежності континенту від росії.

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«Широке відновлення вимагатиме створення екосистеми партнерів, включаючи виробників обладнання, операторів мереж і фінансові установи. Енергетична ініціатива України формує основу для побудови цієї екосистеми», – додав Тімченко.

Окрім участі в Енергетичній ініціативі України, ДТЕК є членом нового Українського ділового договору, спільної ініціативи урядів Великої Британії та України, покликаної надати міжнародному бізнесу платформу для демонстрації підтримки відновлення України. Енергетична ініціатива України має стати галузевим форумом у рамках ширшої структури Ділового договору.