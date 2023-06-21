Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
За оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться 5,7 мільярдів доларів
фото з відкритих джерел

Для того, щоб пережити наступну зиму, Україна потребує додаткових генеруючих потужностей

Група ДТЕК приєдналася до глобальної коаліції за підтримки ООН, покликаної відновити зруйновану війною енергетичну галузь країни і допомогти їй стати «зеленою» енергетичною державою, йдеться в повідомленні групи.

Енергетична ініціатива України, започаткована Глобальним договором Організації Об'єднаних Націй.

Завдання ініціативи, з-поміж іншого, спрямувати потік глобального капіталу на фінансування відновлювальних і трансформаційних процесів в українській енергетиці, стимулювати і прискорити розвиток сталої енергетики в Україні.

За оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться 5,7 мільярдів доларів, а на повне відновлення до 2033 року – до 47 мільярдів доларів.

Для того, щоб пережити наступну зиму, Україна потребує додаткових генеруючих потужностей. Одна лише компанія ДТЕК потребує 150 мільйонів доларів на ремонт п'яти теплових електростанцій (ТЕС) і ще 27 мільйонів доларів на відновлення мереж.  

«Україна стоїть перед найбільшою енергетичною проблемою серед європейських країн із часів Другої світової війни. Глобальна коаліція державних і приватних партнерів може прискорити відновлення та модернізацію нашої енергетичної галузі та, зі свого боку, відродити Україну після спустошливої війни», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) в Лондоні.

За його словами, Україна має достатній потенціал для того, щоб стати критично важливим партнером Європи в її переході до майбутнього з чистим нульовим рівнем викидів вуглецю і покласти край залежності континенту від росії.

«Широке відновлення вимагатиме створення екосистеми партнерів, включаючи виробників обладнання, операторів мереж і фінансові установи. Енергетична ініціатива України формує основу для побудови цієї екосистеми», – додав Тімченко.

Окрім участі в Енергетичній ініціативі України, ДТЕК є членом нового Українського ділового договору, спільної ініціативи урядів Великої Британії та України, покликаної надати міжнародному бізнесу платформу для демонстрації підтримки відновлення України. Енергетична ініціатива України має стати галузевим форумом у рамках ширшої структури Ділового договору.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині
Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині
ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури
ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури
В Українському інституті майбутнього позитивно оцінили вихід «Нафтогазу» на торги
В Українському інституті майбутнього позитивно оцінили вихід «Нафтогазу» на торги
Зупиняться усі операції: Приватбанк попередив про технічні роботи
Зупиняться усі операції: Приватбанк попередив про технічні роботи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
42K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
37K
На Хмельниччині пролунали вибухи
25K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
19K
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
9589
Маляр розповіла, що заважає українському контрнаступу

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту