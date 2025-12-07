Головна Гроші Бізнес
Колишня балерина стала наймолодшою мільярдеркою у світі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Колишня балерина стала наймолодшою мільярдеркою у світі
29-річна Луана Лопес Лара заснувала компанію Kalshi, яка вартує $11 млрд
фото: people.com

Луана Лопес Лара створила стартап, що дозволяє користувачам купувати і продавати контракти, пов’язані з імовірністю майбутніх подій

29-річна колишня балерина Луана Лопес Лара, яка є засновницею технологічної компанії, стала наймолодшою мільярдеркою у світі, яка сама заробила свій капітал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

Підприємиця бразильського походження отримала цей титул після того, як її компанія Kalshi зросла в оцінці до $11 млрд, що збільшило чистий капітал бізнесменки до $1,3 мільярда, згідно з Forbes.

Лопес Лара провела підліткові роки, вивчаючи балет у Бразилії. Натхненна батьками (матір вчителька математики, а батько інженер-електрик), вона після занять брала участь в академічних олімпіадах, вигравши золото на Бразильській олімпіаді з астрономії та бронзу на математичній олімпіаді в Санта-Катаріні. Після закінчення школи та дев’яти місяців професійних балетних виступів в Австрії вона проміняла сцену на Кембридж і вступила до Массачусетського технологічного інституту, щоб вивчати інформатику.

Там вона познайомилася зі своїм однокурсником Тареком Мансуром, який згодом став співзасновником Kalshi і тепер також мільярдером (йому теж 29 років). Їм спало на думку створити стартап, що дозволяє користувачам купувати і продавати контракти, пов’язані з імовірністю майбутніх подій – виборів, спортивних змагань, результатів попкультури тощо.

Завдяки успіху стартапу Луана Лопес Лара стала наймолодшою мільярдеркою. Вона посунула 31-річну співзасновницю Scale AI Люсі Гуо, яка недовго утримувала цей титул після того, як на початку цього року випередила співачку Тейлор Свіфт. 35-річна Свіфт досягла статусу мільярдерки завдяки своєму туру Eras Tour 2023.

За версією Forbes, у 2019 році наймолодшою мільярдеркою світу, яка сама заробила свій капітал, назвали Кайлі Дженнер. Однак, у 2020 році журнал відмовився від цієї оцінки, стверджуючи, що компанія Kylie Cosmetics завищувала свої успіхи. Сама ж зірка заперечила це.

Нагадаємо, один із трьох співзасновників AI-стартапу Mercor 22-річний Брендан Фуді став наймолодшим self-made мільярдером у світі. Він кидає виклик стереотипам про «легковажність» покоління зумерів, заявляючи, що не брав вихідних протягом останніх трьох років.

До слова, молоді, яка мріє про високооплачувану кар'єру у сфері технологій, варто зосередитись на освоєнні інструментів штучного інтелекту, особливо тих, які допомагають створювати та оптимізувати програмний код. Таку думку висловив мільярдер, співзасновник Scale AI Олександр Ван.

Теги: балет Forbes батько Тейлор Свіфт

