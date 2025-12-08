Головна Гроші Бізнес
Судовий бум. Українські банки масово подають позови проти боржників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Судовий бум. Українські банки масово подають позови проти боржників
Якщо дивитися на семирічний період, то незаперечним лідером за кількістю позовів залишається Приватбанк – 191 353 справи
фото з відкритих джерел

Змінився рейтинг найбільш активних у поданні позовів банків

Українські банки подали 100 434 позови проти боржників – це у півтора раза більше, ніж за той самий період минулого року, і водночас найвищий показник за останні сім років. Загалом із 2019 року фінустанови ініціювали 511 865 судових справ щодо стягнення боргів.

Понад 70% усіх позовів у 2025 році припадає на три банки:

  • Універсал банк/Mono – 28 213 позовів;
  • А-Банк – 22 221;
  • Приватбанк – 20 278.

З помітним відривом за ними йдуть ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Судовий бум. Українські банки масово подають позови проти боржників фото 1

Якщо дивитися на семирічний період, то незаперечним лідером за кількістю позовів залишається Приватбанк – 191 353 справи. Далі розташувалися Універсал банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс банк (25 283) і ПУМБ (21 476). Найдинамічніше цього року наростив кількість позовів Таскомбанк – у 3,5 раза. Значне збільшення також зафіксовано у Приватбанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс банку (у 1,6 раза).

Поряд із цим низка фінустанов, навпаки, суттєво скоротила кількість звернень до суду. Найбільше – Юнекс банк (у чотири рази), Креді Агріколь (у два рази) та Укргазбанк (у два рази). Також змінився рейтинг найбільш активних у поданні позовів банків. До топу вперше увійшли Радабанк і Банк Альянс, тоді як Акордбанк і Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів.

До слова, українські банки посилили контроль за фінансовими операціями, а випадки блокування рахунків громадян стають все частішими. Причинами називають підозрілі транзакції, невідповідність профілю доходів і регулярні надходження від кількох платників.

