Судовий бум. Українські банки масово подають позови проти боржників

Змінився рейтинг найбільш активних у поданні позовів банків

Українські банки подали 100 434 позови проти боржників – це у півтора раза більше, ніж за той самий період минулого року, і водночас найвищий показник за останні сім років. Загалом із 2019 року фінустанови ініціювали 511 865 судових справ щодо стягнення боргів.

Понад 70% усіх позовів у 2025 році припадає на три банки:

Універсал банк/Mono – 28 213 позовів;

А-Банк – 22 221;

Приватбанк – 20 278.

З помітним відривом за ними йдуть ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Якщо дивитися на семирічний період, то незаперечним лідером за кількістю позовів залишається Приватбанк – 191 353 справи. Далі розташувалися Універсал банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс банк (25 283) і ПУМБ (21 476). Найдинамічніше цього року наростив кількість позовів Таскомбанк – у 3,5 раза. Значне збільшення також зафіксовано у Приватбанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс банку (у 1,6 раза).

Поряд із цим низка фінустанов, навпаки, суттєво скоротила кількість звернень до суду. Найбільше – Юнекс банк (у чотири рази), Креді Агріколь (у два рази) та Укргазбанк (у два рази). Також змінився рейтинг найбільш активних у поданні позовів банків. До топу вперше увійшли Радабанк і Банк Альянс, тоді як Акордбанк і Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів.

До слова, українські банки посилили контроль за фінансовими операціями, а випадки блокування рахунків громадян стають все частішими. Причинами називають підозрілі транзакції, невідповідність профілю доходів і регулярні надходження від кількох платників.