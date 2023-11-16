ДТЕК виготовив мільйон запчастин та 14 комбайнів для стабільної роботи шахт взимку

ДТЕК наростив обсяги законтрактованого імпортного вугілля з Польщі до 280 тис. тонн

Машинобудівники «ДТЕК Енерго» виготовили 14 комбайнів і майже мільйон запчастин для стабільного видобування вугілля протягом опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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«Для надійнішого проходження Україною осінньо-зимового періоду за десять місяців цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 695 одиниць ГШО (гірничо-шахтного обладнання – ред.). З ключового – випустили 14 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Додатково забезпечили українських шахтарів майже 931 тисячею запчастин та комплектуючих», – йдеться в ньому.

Зазначається, що завдяки роботі машинобудівників шахтарі продовжують видобувати вугілля у максимально можливих обсягах та забезпечувати необхідні запаси палива. Це допоможе підтримати надійну роботу українських теплоелектростанцій і енергосистеми України в цілому, зазначають в компанії.

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«Теплоелектростанції, особливо в період нелегкого опалювального сезону, мають бути забезпечені достатньою кількістю вугілля. А для цього усі потреби вуглевидобувних підприємств у гірничо-шахтному обладнанні мають бути забезпечені в повній мірі. Робимо для цього усе можливе», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, ДТЕК наростив обсяги законтрактованого імпортного вугілля з Польщі до 280 тис. тонн.