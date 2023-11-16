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ДТЕК виготовив мільйон запчастин та 14 комбайнів для стабільної роботи шахт взимку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК виготовив мільйон запчастин та 14 комбайнів для стабільної роботи шахт взимку
Завдяки роботі машинобудівників шахтарі продовжують видобувати вугілля у максимально можливих обсягах
ілюстративне фото: ДТЕК

ДТЕК наростив обсяги законтрактованого імпортного вугілля з Польщі до 280 тис. тонн

Машинобудівники «ДТЕК Енерго» виготовили 14 комбайнів і майже мільйон запчастин для стабільного видобування вугілля протягом опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні компанії

«Для надійнішого проходження Україною осінньо-зимового періоду за десять місяців цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 695 одиниць ГШО (гірничо-шахтного обладнання – ред.). З ключового – випустили 14 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Додатково забезпечили українських шахтарів майже 931 тисячею запчастин та комплектуючих», – йдеться в ньому.

Зазначається, що завдяки роботі машинобудівників шахтарі продовжують видобувати вугілля у максимально можливих обсягах та забезпечувати необхідні запаси палива. Це допоможе підтримати надійну роботу українських теплоелектростанцій і енергосистеми України в цілому, зазначають в компанії.

«Теплоелектростанції, особливо в період нелегкого опалювального сезону, мають бути забезпечені достатньою кількістю вугілля. А для цього усі потреби вуглевидобувних підприємств у гірничо-шахтному обладнанні мають бути забезпечені в повній мірі. Робимо для цього усе можливе», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, ДТЕК наростив обсяги законтрактованого імпортного вугілля з Польщі до 280 тис. тонн.

Теги: вугілля ДТЕК опалювальний сезон

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