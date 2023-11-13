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Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу
фото ілюстративне

20 жовтня прем’єр-міністр оголосив про старт опалювального сезону в Україні

Глава НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов зустрівся з новопризначеним послом Сполученого Королівства Мартіном Гаррісом. Під час зустрічі представники обговорили посилення української енергонезалежності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Нафтогазу».

«Сьогодні зустрівся з новопризначеним послом Сполученого Королівства Мартіном Гаррісом. Головна тема зустрічі – співпраця з британським енергетичним сектором для посилення української енергонезалежності», – повідомив Чернишов. 

Глава «Нафтогазу» під час зустрічі зазначив, що вперше в своїй історії Україна увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу. 

Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

Зеленський також попередив українців про важку зиму.

Шмигаль пояснив, що буде з тарифами та субсидіями.

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Теги: Нафтогаз України опалювальний сезон

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