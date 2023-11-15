Щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку, Мінфін має виконати розпорядження уряду, – експерт

Раніше «Енергоатом» закликав Мінфін визначити джерела покриття витрат на підтримку тарифу для населення

Міністерство фінансів має вирішити проблему взаємних боргів на енергоринку, що вже перевищили 60 млрд грн, бо вони ставлять під загрозу нормальне проходження опалювального сезону. Про це на своїй сторінці у Facebook написав економічний експерт Борис Кушнірук.

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«Змушений констатувати, що хоч вже середина листопада, а проблема взаємних боргів на енергоринку розміром понад 60 млрд (гривень – ред.) не просунулося далі розмов. Хоча від її розв’язання напряму залежить те, наскільки успішно Україна зможе пройти цей опалювальний сезон», – написав він.

Кушнірук додав, що «Енергоатом» завдяки успішній ремонтній кампанії вийшов на чіткий графік розрахунків з «Гарантованим покупцем» по послузі із забезпечення доступних цін на електроенергію для населення. Компанія на 100% здійснює поточні виплати та закриває борги минулих періодів.

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«Єдина частина боргу, яку компанія об’єктивно не може виплатити – це близько 17 млрд грн, що накопичилися у 2022 році через окупацію Запорізької АЕС, яка давала «Енергоатому» 40% доходів. Проте я нагадаю, що Кабмін своєю постановою №483 зобов’язав Міністерство фінансів визначити джерела фінансування та порядок компенсації учасникам ринку, на яких покладено ПСО. Тому у Мінфіні зобов’язані виконати постанову уряду, щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку», – зазначив він.

Раніше «Енергоатом» закликав Мінфін визначити джерела покриття витрат на підтримку тарифу для населення.