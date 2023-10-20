ДТЕК імпортував перші 40 тис. тонн вугілля для стабільного проходження зими

ДТЕК імпортує вугілля з-за кордону, щоб в умовах можливих обстрілів ворога бути готовими підстрахуватись у разі необхідності

«Наші шахтарі видобувають вугілля 24/7 для стабільної роботи теплоелектростанцій під час опалювального сезону»

На сьогодні ДТЕК вже імпортував майже 40 тис. тонн із запланованих 210 тис. тонн вугілля для стабільного проходження опалювального сезону.

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Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

За його словами, в компанії роблять все, щоб забезпечити ТЕС необхідним паливом.

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«Наші шахтарі видобувають вугілля 24/7 для стабільної роботи теплоелектростанцій під час опалювального сезону. Українське вугілля – це пріоритет №1 для нас, і свідчення тому інвестиції в 7,4 млрд гривень, які за підсумками цього року ми вкладаємо в наші вугільні підприємства», – зазначив він.

Додатково, за його словами, компанія імпортує вугілля з-за кордону, щоб в умовах можливих обстрілів ворога бути готовими підстрахуватись у разі необхідності.

За даними Салєєва, з кінця вересня вже доставили 625 додаткових вагонів з паливом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Це понад 38 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС взимку.

Всього ж впродовж усього опалювального сезону компанія планує імпортувати з Польщі близько 210 тисяч тонн палива.

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«Разом з вугіллям власного видобутку додаткові партії імпортного палива дозволять підвищити надійність роботи теплової генерації та енергосистеми взимку, а це – світло і тепло в оселях українців. Працюємо далі», – зазначив Салєєв.

Як повідомлялося, Група ДТЕК інвестувала рекордні 20 млрд грн в підготовку до опалювального сезону 23/24.