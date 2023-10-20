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ДТЕК імпортував перші 40 тис. тонн вугілля для стабільного проходження зими

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК імпортував перші 40 тис. тонн вугілля для стабільного проходження зими
ДТЕК імпортує вугілля з-за кордону, щоб в умовах можливих обстрілів ворога бути готовими підстрахуватись у разі необхідності
фото: ДТЕК

«Наші шахтарі видобувають вугілля 24/7 для стабільної роботи теплоелектростанцій під час опалювального сезону»

На сьогодні ДТЕК вже імпортував майже 40 тис. тонн із запланованих 210 тис. тонн вугілля для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. 

За його словами, в компанії роблять все, щоб забезпечити ТЕС необхідним паливом.

«Наші шахтарі видобувають вугілля 24/7 для стабільної роботи теплоелектростанцій під час опалювального сезону. Українське вугілля – це пріоритет №1 для нас, і свідчення тому інвестиції в 7,4 млрд гривень, які за підсумками цього року ми вкладаємо в наші вугільні підприємства», – зазначив він.

Додатково, за його словами, компанія імпортує вугілля з-за кордону, щоб в умовах можливих обстрілів ворога бути готовими підстрахуватись у разі необхідності.

За даними Салєєва, з кінця вересня вже доставили 625 додаткових вагонів з паливом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Це понад 38 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС взимку.

Всього ж впродовж усього опалювального сезону компанія планує імпортувати з Польщі близько 210 тисяч тонн палива.

«Разом з вугіллям власного видобутку додаткові партії імпортного палива дозволять підвищити надійність роботи теплової генерації та енергосистеми взимку, а це – світло і тепло в оселях українців. Працюємо далі», – зазначив Салєєв.

Як повідомлялося, Група ДТЕК інвестувала рекордні 20 млрд грн в підготовку до опалювального сезону 23/24.

Теги: ДТЕК опалювальний сезон вугілля

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