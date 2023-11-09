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Кому з українців буде збільшено розмір субсидії: роз'яснення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кому з українців буде збільшено розмір субсидії: роз'яснення
Розмір субсидії на придбання твердого побутового палива зросте більш ніж удвічі
фото з відкритих джерел

Українцям, які отримують субсидію на придбання твердого палива, подвоять розмір субсидії на опалювальний сезон

Українці, які не мають змоги опалювати своє житло газом, отримують субсидію на придбання твердого палива. Уряд вирішив подвоїти для них розмір субсидії на опалювальний сезон. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зараз багато українських сімей за необхідності отримують субсидії на тверде паливо. Максимальний розмір такої субсидії становить 7 тис. грн на домогосподарство на рік.

Таких грошей буває замало для того, щоб закупити достатньо дров і взимку обігріти житло. За підтримки партнерів Уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами.

«Відтепер граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини», – зазначає Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 20 жовтня розповів, що тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін.

«Субсидії продовжуємо автоматично. Усім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися із новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує», – додав прем’єр.

Як повідомлялося раніше, у випадку, якщо домогосподарство має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається. Проте у боржників все ж є можливість оформити допомогу від держави.

До слова, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями. 

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Теги: тарифи субсидія опалювальний сезон комуналка житло домогосподарство послуги Денис Шмигаль

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