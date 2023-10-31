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ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині
«Електроенергія з Полтавської ВЕС дасть поштовх до більш стрімкого розвитку виробництв в Полтавській та суміжних областях»
фото: ДТЕК

До травня 2024 року буде проведено комплекс інженерно-геодезичних, землевпорядних і оціночних робіт

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова попри війну планує побудувати нову вітрову електростанцію на Полтавщині для поліпшення енергопостачання регіону, повідомили в компанії. 

«Ми вже сьогодні думаємо про майбутнє. Ми цілеспрямовано і усвідомлено йдемо в цей регіон, оскільки він є енергодефіцитним і потужна електростанція тут дуже потрібна. Електроенергія з Полтавської ВЕС дасть поштовх до більш стрімкого розвитку виробництв в Полтавській та суміжних областях», – заявив заступник директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

До травня 2024 року буде проведено комплекс інженерно-геодезичних, землевпорядних і оціночних робіт, а також складання звіту з екологічної оцінки проєкту.

Нагадаємо, ДТЕК Ахметова навесні 2023 року збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт, яка знаходиться в Миколаївській області в 100 км від лінії фронту. Це перша в світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни.

Теги: електроенергія альтернативна енергетика ДТЕК

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