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Експерт оцінив рішення переглянути граничні ціни на ринку електроенергії в години вечірнього піку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Експерт оцінив рішення переглянути граничні ціни на ринку електроенергії в години вечірнього піку

Регулятор робить правильні кроки: перегляд прайс-кепів у пікові години неминучий – Прокіп

Регулятор готується переглянути граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії в години вечірнього піку – з 17:00 до 23:00. Цей крок назрів давно і є неминучим у нинішніх умовах, заявив Андріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО«Український інститут майбутнього».

За його словами, українська енергосистема й досі не відновлена повністю після масованих російських атак, а тому залишається
чутливою до будь-яких коливань у балансі потужностей. У вечірні години попит зростає, натомість частина атомної генерації перебуває у ремонтах, щоб підготуватись до зими. Це ще більше загострює дефіцит і робить імпорт електроенергії критично важливим.

«За останні два тижні ми спостерігаємо помітне зростання імпорту електроенергії в години вечірнього піку», – наголошує Прокіп.

При цьому експерт зазначає, що залишаються ризики: якщо ціни в ЄС зростуть, імпорт може стати економічно недосяжним, і тоді на українських споживачів чекатимуть або аварійна допомога ззовні, або графіки відключень. Саме тому перегляд прайс-кепів у пікові години – логічний і виважений крок.

Також експерт наголошує на зобов’язаннях України щодо інтеграції з ринками ЄС. «Цього вимагає повноцінний маркет каплінг, який мав би відбутись до 2027 року», – пояснює Прокіп.

Він очікує, що перегляд прайс-кепів спричинить публічні дискусії та політичні спекуляції. Але, за словами Прокіпа, говорити про автоматичне і пропорційне зростання цін на електроенергію – маніпуляція: «Підвищення прайс-кепів не потягне за собою таке ж зростання ціни – погодинні ціни зрідка сягали цінової стелі в останні тижні».

На думку експерта, перегляд обмежень – це перш за все питання енергетичної безпеки, а не тарифної політики. «Тож перегляд прайс-кепів передусім посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей, і аж ніяк не означає сталого зростання ринкових цін», – підкреслив Прокіп.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня 2024 року Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення тоді не ухвалили. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження, оскільки вони є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.

Теги: НКРЕКП електроенергія енергетика

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