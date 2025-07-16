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Google уклав найбільшу в історії угоду з постачання гідроелектроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Google уклав найбільшу в історії угоду з постачання гідроелектроенергії
Попит на енергію в США наразі досяг рекордного рівня через стрімке зростання ІТ-інфраструктури
фото: Google/Jonny Gios

Американський техногігант забезпечить свої датацентри гідроелектроенергією на десятки років

Google уклав угоду з канадською компанією Brookfield Asset Management на постачання до трьох гігаватів гідроелектроенергії у США. Це найбільша у світі корпоративна угода на постачання чистої енергії для гідроелектростанцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американська компанія купуватиме електроенергію за 20-річними контрактами на загальну суму $3 млрд. Техногігант також інвестує $25 млрд у дата-центри в Пенсільванії та сусідніх штатах протягом наступних двох років.

За умовами угоди, дві гідроелектростанції в Пенсильванії будуть оновлені та повторно ліцензовані. У довгостроковій перспективі компанії планують розширити проєкт і на інші частини Середньо-Атлантичного та Середньозахідного регіонів США.

Зазначається, що технологічна галузь потребує величезних обсягів чистої електроенергії для живлення дата-центрів, які необхідні для штучного інтелекту та хмарних обчислень. Наразі в США спостерігається рекордний рівень споживання електроенергії.

Очікується, що президент компанії Alphabet Рут Порат обговорить цю новину на саміті зі штучного інтелекту в Піттсбурзі, де також має взяти участь президент США Дональд Трамп. Там планується оголошення $70 млрд інвестицій у сферу штучного інтелекту та енергетики.

Нагадаємо, до середини 2025 року роботу втратили майже 94 тис. співробітників найбільших технологічних компаній у США. Тепер це не просто черговий раунд оптимізації та економії коштів – гравці почали трансформувати свій кадровий ресурс відповідно до реалій штучного інтелекту.

Раніше стало відомо, що максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн Європейського Союзу збільшена до 900 МВт.

До слова, з 1 липня 2025 року Україна офіційно перейшла на номінальну напругу 230/400 В, відмовляючись від звичних 220 В. Цей крок є частиною гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами. Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільніша напруга має зменшити ризики пошкодження побутової техніки, особливо тієї, що чутлива до коливань.

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Теги: Google електроенергія США

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