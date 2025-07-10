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Ексглава «Укренерго» Кудрицький запускає енергетичний проєкт на $30 млн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ексглава «Укренерго» Кудрицький запускає енергетичний проєкт на $30 млн
Кудрицький: відновлення та трансформація української енергосистеми потребуватиме «гігаватів нової генерації»
фото: Володимир Кудрицький

Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький запускає новий енергетичний проєкт на $30 млн

Ексглава «Укренерго» Володимир Кудрицький у партнерстві з підприємцем Андрієм Немировським та інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали запускає амбітний енергетичний проєкт в Україні. Про це Кудрицький розповів в інтерв’ю Forbes Україна, пише «Главком».

За словами Кудрицького, проєкт передбачає побудову диверсифікованого портфеля енергетичних потужностей для української енергосистеми. Він включатиме системи накопичення енергії (energy storage), газову генерацію та відновлювальну енергетику.

Кудрицький наголосив, що відновлення та трансформація української енергосистеми потребуватиме «гігаватів нової генерації», і ця потреба зростатиме до 2030 року. «Для нас було дуже важливо створити щось вагоме для української енергосистеми», – зазначив він, підкресливши необхідність скористатися цим шансом уже зараз.

Загальні інвестиції у проєкт становлять $30 млн. Фінансування забезпечує Dragon Capital, тоді як Кудрицький разом із Немировським, які керують компанією-розробником «Неджен», виступають як операційні партнери. Зазначається, що структура власності проєкту змінюватиметься в міру залучення нового капіталу.

У першій черзі проєкту планується збудувати 60 МВт потужностей. Це будуть газопоршневі електростанції та системи накопичення енергії.

Загалом протягом 2025–2026 років партнери планують побудувати 150 МВт нових енергетичних потужностей. Цей проєкт має на меті не лише посилити енергетичну безпеку України, а й сприяти модернізації її енергосистеми в умовах постійних викликів.

Нагадаємо, інвестори у підприємства зеленої енергетики недоотримали 36% коштів за вироблену у 2022 році електроенергію, що є найбільшим боргом у порівнянні з іншими роками. Про це свідчить інформація ДП «Гарантований покупець». 

Згідно з повідомленням держпідприємства, рівень недоплат виробникам зеленої енергії за 2023 рік складає лише 0,8%, за 2024 – 11,1%.

Водночас вказується, що з початку року рівень розрахунків за електроенергію з відновлюваних джерел складає 83,7%, тобто недоплати складають 16,3%.

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Теги: Україна енергетика Укренерго

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Економіка

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