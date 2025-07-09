Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ почала атакувати енергетику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ почала атакувати енергетику
Енергетики працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Сумах, Сумському та Охтирському районах перебої з електроенергією

Російські терористи атакували енергетику на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумиобленерго.

«У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирському районах – це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога», – йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначили, що працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

«Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, сьогодні «Укренерго» закликало обмежити з 16:00 до 22:00 користування потужною електротехнікою та не вмикати кілька електроприладів одночасно. Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також – висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій. 

Також зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Читайте також:

Теги: електроенергія росія окупанти війна Суми відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Херсонобленерго» займається формуванням графіків відключення світла
В одній з областей запроваджено графіки відключень світла
11 червня, 19:12
Критична інфраструктура зазнала пошкоджень на Сумщині
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ
7 липня, 22:16
Відповідні служби працюють над відновлення енергопостачання
Миколаїв аварійно знеструмлено: деталі від влади
11 червня, 10:49
Чи планується відключення світла влітку? Відповідь Міненерго
Чи планується відключення світла влітку? Відповідь Міненерго
18 червня, 18:14
Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію
Жителів однієї із областей влада просить готуватися до тривалої відсутності світла
27 червня, 15:26
Мешканців просять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей
Відключення світла на Київщині: де заплановані знеструмлення 26 та 27 червня
26 червня, 11:01
Заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах
На Київщині плануються відключення електроенергії: дата та адреси
1 липня, 17:56
Вибух на Житомирщині спричинив масштабні руйнування
Вибух на Житомирщині: без електроенергії залишились 735 помешкань (фото)
3 липня, 09:15
Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають
«Укренерго» закликає з 16:00 обмежити користування електроенергією
Сьогодні, 15:50

Події в Україні

Зеленський в Італії та атака на енергетику: головне за 9 липня
Зеленський в Італії та атака на енергетику: головне за 9 липня
РФ почала атакувати енергетику
РФ почала атакувати енергетику
Сирський розповів про успіхи новоутвореного угруповання Сил безпілотних систем
Сирський розповів про успіхи новоутвореного угруповання Сил безпілотних систем
На Херсонщині росіяни вбили дроном однорічного хлопчика
На Херсонщині росіяни вбили дроном однорічного хлопчика
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки РФ загинула людина
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки РФ загинула людина
Ідеолог «русского мира» Губарєв назвав війну в Україні помилкою Росії
Ідеолог «русского мира» Губарєв назвав війну в Україні помилкою Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9251
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
6857
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження
5790
У Києві та області прогриміли вибухи

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua