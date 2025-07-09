РФ почала атакувати енергетику

У Сумах, Сумському та Охтирському районах перебої з електроенергією

Російські терористи атакували енергетику на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумиобленерго.

«У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирському районах – це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога», – йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначили, що працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

«Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, сьогодні «Укренерго» закликало обмежити з 16:00 до 22:00 користування потужною електротехнікою та не вмикати кілька електроприладів одночасно. Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також – висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.

Також зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.