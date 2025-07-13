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ExPro: Державний «Енергоатом» не повинен бути джерелом прихованого субсидування великого бізнесу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ExPro: Державний «Енергоатом» не повинен бути джерелом прихованого субсидування великого бізнесу
«Енергоатом» реалізує електроенергію через відкриті біржові аукціони
фото: energoatom.com.ua

Експерти: Державна електроенергія – не інструмент дотацій для приватних гігантів

За даними у червні-липні 2025 року ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) коливалися в межах 3300-3700 грн/МВт•год, тоді як на європейських біржах, зокрема HUPEX, ціни перевищували €100. 

«Це спростовує заяви про те, що в Україні – «найдорожча електроенергія в Європі», – про це заявили ExPro.

Експерти організації наполягають, що державний «Енергоатом» не повинен бути джерелом прихованого субсидування великого бізнесу.

При цьому, «Енергоатом» реалізує електроенергію через відкриті біржові аукціони, а частину прибутку держава спрямовує на підтримку фіксованої ціни для населення. Тому пропозиції надати пільгову ціну окремим промисловим гравцям експерти вважають економічно невиправданими.

«Ціна на електроенергію в Україні сьогодні не є ані субсидованою, ані завищеною – це відображення ринкових умов у синхронізованій енергосистемі з ЄС. У середньому українські підприємства закуповують електроенергію за цінами, близькими до ринків Словаччини, Угорщини та Польщі. При цьому у країнах ЄС кінцева ціна часто включає додаткові обов’язкові плати – на балансування, транспортування та «зелену» генерацію», – відмічають експерти «Еxpro».

Раніше в «Арселор Міттал Стіл» стверджували, що в Україні начебто найвищі ціни на електроенергію в Європі. 

В ExPro також нагадали, що подібна політика вже призвела до фінансових труднощів у «Нафтогазі» у 2022–2023 роках, коли той продавав газ великим підприємствам нижче ринкової вартості.

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Теги: електроенергія політика Енергоатом населення

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