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Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
фото з відкритих джерел

Один такий снаряд може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тис. м²

У Китаї з'явилась зброя, яка здатна виводити з ладу електростанції та призводити до повного відключення електрики на певній території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державне телебачення країни.

Зазначається, що один такий снаряд може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тис. м².

Принцип такий: ракету запускають із наземної установки, з неї випадають 90 циліндричних суббоєприпасів, які від удару до поверхні вибухають. Внаслідок цього у повітря потрапляють тонкі вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтних енергосистем.

Ні назву зброї, ні подробиць щодо стадії її виробництва наразі не озвучили.

ЗМІ припускають, що йдеться про новий тип графітової бомби. Таку зброю у 1991 році використовували США проти Іраку – країна тоді втратила 85% електроенергії. Також ці бомби були використані в Сербії у 1999 році, без освітлення залишилися 70% території країни.

Самій ідеї виведення з ладу електромереж противника під час бойових дій десятки років. Під час Другої світової війни англійці застосовували технологію спуску аеростатів із підвішеними до них сталевими тросами на території Німеччини для замикання проводів ЛЕП.

До слова, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року. 

Цього року ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як минулого року. До того ж енергетики повернули до роботи частину пошкоджені торік об’єкти генерації та відновили мережі системи передачі.

«Укренерго» заявляло, що компанія робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

Речниця Міненерго Олена Шаповал заявила, що відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. 

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Теги: електроенергія Китай зброя

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