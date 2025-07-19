Липневі тарифи: скільки коштує зарядити електрокар в Україні

Зекономити можна, заправляючись на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів, а не на електрозарядних станціях біля трас

Українці, які заряджатимуть свої електромобілі виключно на електрозарядних станціях (ЕЗС), при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, заплатять за таку дистанцію приблизно 360 грн. Про це пише «Главком» з посиланням на аналіз Інститут досліджень авторинку.

Заряджаючи машину за побутовим тарифом вдома (4,32 грн/кВт-год при однозонному лічильнику) 100 км пробігу обійдеться у 90 грн. У випадку «нічного тарифу» у 2,16 грн, сума зменшиться одразу до 45 грн.

Легковик з двигуном внутрішнього згоряння, в якому встановлено газобалонне обладнання, витратить на 100 км 410 грн, заправившись 12 літрами пропан-бутанової суміші. Автомобіль на бензині, який «жере» 10 л/100 км, витратить вже приблизно 600 грн.

Експерти ІДА проаналізували інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС, орієнтуючись на ціни станцій, що розташовані біля міжміських доріг. За спостереженнями фахівців, вищі тарифи встановлені на придорожніх швидкісних ЕЗС.

Ціни на ЕЗС фото: ІДА

А ось зекономити можна, заправляючись на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів тощо. Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС порт, складає 14,82 грн, а через DC порт – 17,65 грн.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, минулого місяця громадяни придбали майже 1400 таких транспортних засобів.

У Німеччині тим часом, як писав «Главком», вартість зарядки електромобіля перевищила ціну бензину.