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Липневі тарифи: скільки коштує зарядити електрокар в Україні

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Липневі тарифи: скільки коштує зарядити електрокар в Україні
Найдешевше заряджати електрокар вдома, користуючись нічним тарифом
фото: з відкритих джерел

Зекономити можна, заправляючись на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів, а не на електрозарядних станціях біля трас

Українці, які заряджатимуть свої електромобілі виключно на електрозарядних станціях (ЕЗС), при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, заплатять за таку дистанцію приблизно 360 грн. Про це пише «Главком» з посиланням на аналіз Інститут досліджень авторинку.

Заряджаючи машину за побутовим тарифом вдома (4,32 грн/кВт-год при однозонному лічильнику) 100 км пробігу обійдеться у 90 грн. У випадку «нічного тарифу» у 2,16 грн, сума зменшиться одразу до 45 грн.

Легковик з двигуном внутрішнього згоряння, в якому встановлено газобалонне обладнання, витратить на 100 км 410 грн, заправившись 12 літрами пропан-бутанової суміші. Автомобіль на бензині, який «жере» 10 л/100 км, витратить вже приблизно 600 грн.

Експерти ІДА проаналізували інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС, орієнтуючись на ціни станцій, що розташовані біля міжміських доріг. За спостереженнями фахівців, вищі тарифи встановлені на придорожніх швидкісних ЕЗС.

Ціни на ЕЗС
Ціни на ЕЗС
фото: ІДА

А ось зекономити можна, заправляючись на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів тощо. Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС порт, складає 14,82 грн, а через DC порт – 17,65 грн.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, минулого місяця громадяни придбали майже 1400 таких транспортних засобів.

У Німеччині тим часом, як писав «Главком», вартість зарядки електромобіля перевищила ціну бензину.

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Теги: автомобіль електротранспорт електроенергія

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