Експорт електроенергії дасть «Укренерго» кошти на виплати «зеленим» електростанціям – інвестор

Завдяки експорту електроенергії «Укренерго» отримає кошти на виплату боргів «зеленій» генерації – Тинний

Надходження «Укренерго» від продажу перетину на експорт електроенергії дозволять компанії отримати фінансові ресурси на виплату боргів підприємствам відновлювальної енергетики, повідомив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

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«Можливість експорту поліпшить ситуацію для всіх, і для зеленої, і для традиційної енергетики. Чим більша плата за перетин, тим більше грошей отримає «Укренерго» яка з цих грошей в тому числі заплатить і відновлювальній енергетиці», – сказав Тинний.

За його словами, відповідні виплати з боку «Укренерго» можуть частково нівелювати проблему недостатнього розміру тарифу на передачу, через який компанія не може повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлювальних джерел.

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При цьому він повідомив, що покращити фінансову ситуацію підприємств зеленої енергетики може початок експорту електроенергії з боку ДП «Гарантований покупець» разом з запровадженням в Україні гарантій походження на електроенергію, що збільшить попит саме на українську «зелену» електроенергію.

«Було б дуже чудово, якби цю електроенергію можна було експортувати», – додав інвестор.

Нагадаємо, 12 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт.

Заборгованість «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» складає 15,3 млрд грн. При цьому рівень недоплати Гарпоку підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року – більше 35%.