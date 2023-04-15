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Експорт електроенергії дасть «Укренерго» кошти на виплати «зеленим» електростанціям – інвестор

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Експорт електроенергії дасть «Укренерго» кошти на виплати «зеленим» електростанціям – інвестор

Завдяки експорту електроенергії «Укренерго» отримає кошти на виплату боргів «зеленій» генерації – Тинний

Надходження «Укренерго» від продажу перетину на експорт електроенергії дозволять компанії отримати фінансові ресурси на виплату боргів підприємствам відновлювальної енергетики, повідомив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

«Можливість експорту поліпшить ситуацію для всіх, і для зеленої, і для традиційної енергетики. Чим більша плата за перетин, тим більше грошей отримає «Укренерго» яка з цих грошей в тому числі заплатить і відновлювальній енергетиці», – сказав Тинний.

За його словами, відповідні виплати з боку «Укренерго» можуть частково нівелювати проблему недостатнього розміру тарифу на передачу, через який компанія не може повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлювальних джерел.

При цьому він повідомив, що покращити фінансову ситуацію підприємств зеленої енергетики може початок експорту електроенергії з боку ДП «Гарантований покупець» разом з запровадженням в Україні гарантій походження на електроенергію, що збільшить попит саме на українську «зелену» електроенергію.

«Було б дуже чудово, якби цю електроенергію можна було експортувати», – додав інвестор.

Нагадаємо, 12 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт.

Заборгованість «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» складає 15,3 млрд грн. При цьому рівень недоплати Гарпоку підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року – більше 35%.

Теги: експорт Укренерго альтернативна енергетика

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