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ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси, обшуки у Новинського. Головне за 13 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси, обшуки у Новинського. Головне за 13 квітня

13 квітня СБУ провела обшуки у підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Зокрема, у Новинського знайшли склад проросійської літератури. 

ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси, Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29, Шокуючі знахідки із будинку олігарха Новинського, ексменеджер «Нафтогазу» купив свободу за пів ціни. Ці та інші події 13 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси

Сьогодні Рада ЄС ухвалила допомогу у розмірі 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України. Цей захід дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29

Федеральний уряд схвалив заявку Польщі на експорт в Україну винищувачів МіГ-29 зі складів Німецької Демократичної Республіки. Про це повідомляє Spiegel.Варшава хоче підтримати Україну винищувачами зі старих запасів Німеччини.

Що ховав Новинський? Шокуючі знахідки із будинку олігарха (фото)

13 квітня СБУ провела обшуки у підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Фотографії шокуючих знахідок у будинку олігарха «Главкому» надали власні джерела в спецслужбах. 

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Жан Беленюк: Все догори дриґом – наші спортсмени сидітимуть вдома, а росіяни виступатимуть?

На другому році війни приголомшена несподіваним потоком санкцій Росія намагається знайти шпарини в тотальній міжнародній ізоляції. Поки інші лазівки забиті наглухо, Москва сподівається повернути «минулу велич» у нібито аполітичних сферах. Залучивши свій лобістський ресурс та розмахуючи гаслом «Спорт поза політикою», росіяни взялися проривати блокаду на міжнародному спортивному фронті. Звідти їх були показово викинули ще на самому початку війни.

Магія Андрія Коболєва. Ексменеджер «Нафтогазу» купив свободу за пів ціни

Судова справа, в якій підозрюваним проходить колишній керівник державної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, виявилася глевким млинцем для молодої антикорупційної системи. Бо, після гучного звинувачення у привласненні майна у великих розмірах і зловживанні службовим становищем слідство навіть на початковій стадії не спромоглося у судах відстояти зібрані докази.

Московська церква понівечила будівлі Лаври. Поліція відкрила кримінальне провадження

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, триває 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: росія обшук церква спорт Нафтогаз України експорт Андрій Коболєв Генштаб слідство боєприпаси поліція Жан Беленюк населення Москва Варшава росіяни

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