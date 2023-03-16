Україна закликає всіх партнерів доєднатися до розблокування українських портів – заступник міністра інфраструктури

«Функціонування портів це ключовий елемент стабільності нашої економіки»

Без розблокування портів українській економіці буде важко відновитися. Крім того, це допоможе стримати світові ціни на зерно та метал. Тож Україна закликає всіх партнерів та міжнародні організації долучитися до забезпечення вільного судноплавства у Чорному морі. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков на «Саміті експортерів».

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«Зернова угода» – це вимушена, тимчасова форма роботи. Ми неодноразово наголошували, і закликаємо усіх наших партнерів та міжнародні організації докласти зусиль до відновлення вільного судноплавства у Чорному морі, як це передбачено світовими конвенціями», – наголосив Васьков.

Він підкреслив: для економіки України фукнціонування морських портів є ключовим елементом стабільності та зростання.

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«Це потрібно також для запобігання зростання світових цін на агропродукцію, продукцію ГМК тощо. Тому ми сподіваємося, що все ж таки вже у найближчому майбутньому зможемо за допомогою наших партнерів відновити судноплавство у Чорному морі для всіх видів вантажів», – резюмував Васьков.

Як відомо, перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко раніше заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна, оскільки це дозволить підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни, і наростити ВВП.

У свою чергу президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво.