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Україна скоротила імпорт свинини з ЄС у березні 2023 до мінімуму з 2018 року

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Україна скоротила імпорт свинини з ЄС у березні 2023 до мінімуму з 2018 року
Україна скоротила імпорт свинини з ЄС у березні 2023 до мінімуму з 2018 року
фото з відкритих джерел

У грошовому еквіваленті Україна імпортувала у березні свинини на $949 тис.

Сумарні постачання охолодженого та морозива м'яса свиней у березні 2023 року з ЄС були майже втричі нижчими за показники минулого року, скоротившись до 503 тонн, повідомили в асоціації «Свиноводи України».

У грошовому еквіваленті Україна імпортувала у березні свинини на $949 тис., навели дані Держмитниці у галузевій асоціації.

За інформацією її аналітиків, це найнижчий показник за місяць, починаючи з 2018 року.

«Протягом березня середня ціна свинини забійною масою в ЄС становила близько $2,54/кг. Ціна імпортованої в Україну свинини опустилася до $1,88/кг, що на 5,7% нижче, ніж у лютому поточного року», – зазначили у січні асоціації та пояснили зниження імпортної активності вищими цінами у країнах ЄС, порівняно з цінами на вітчизняну продукцію.

«Навіть відсутність імпортних мит не зробила європейської свинини більш конкурентоспроможною за ціною порівняно з вітчизняною. Поки цей статус-кво зберігається, зовнішні поставки м'яса свиней залишатимуться малоактивними», – прогнозують у галузевому об'єднанні.

Загалом у першому кварталі 2023 року імпорт свинини становив 3,16 тис. тонн, що більш ніж у чотири рази менше, ніж у першому кварталі 2022 року, зазначили аналітики.

Між іншим, зауважимо, що Україна розпочинає процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Теги: експорт імпорт Україна економіка

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