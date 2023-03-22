МАГАТЕ заявило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії

Остання резервна лінія електропередач на Запорізькій АЕС пошкоджена з 1 березня

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляє про ймовірність відключення Запорізької АЕС від останньої резервної лінії електропередач. Про це йдеться у звіті агентства.

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Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що остання резервна лінія електропередач 330 кіловольт на Запорізькій атомній електростанції, пошкоджена з 1 березня, залишається відключеною та перебуває в ремонті.

Протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію лише від однієї основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, будь-яке пошкодження якої призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика. Додатково команда МАГАТЕ була проінформована про те, що заживлення станції до лінії 750 кВ може бути відключено на невизначений час для проведення технічного обслуговування чи ремонту на ЛЕП.

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«Ядерна безпека на ЗАЕС залишається у критичному стані. Якщо відключення станції від основної лінії електропередач і ремонтні роботи будуть реалізовані у той час, коли лінія 330 кВ недоступна, це спричинить повне знеструмлення й усьоме поставить станцію у залежність від дизель-генераторів – її останньої лінії захисту», – сказав Гроссі.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали вивозити із Запорізької АЕС обладнання.

Нагадаємо, 9 березня в результаті ракетних обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах.

Після цього у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.

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Європейський Союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику – Україні. Про це йдеться у заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні.