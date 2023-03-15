Світ озброюється: які країни купують найбільше зброї та чому

Міжнародна торгівля зброєю скоротилася на 5,1% у 2018-2022 роках. Експорт російських озброєнь за п'ять років зменшився на 31%

Обсяг міжнародної торгівлі зброєю у 2018-2022 роках скоротився на 5,1% порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. При цьому Україна наростила закупівлі зброї та у 2022 році стала третім найбільшим покупцем озброєнь у світі. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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Падіння російського експорту зброї

Зі звіту випливає: п'ятіркою найбільших експортерів зброї у п'ятирічку 2018-2022 роки були США, РФ, Франція, Китай та Німеччина. На їхню частку припадало 76% світового експорту з 2018 по 2022 рік.

США 41% експорту озброєнь припало на Близький Схід – хоча в період з 2013 по 2017 на регіон припадало 49% американського експорту.

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Тим часом експорт озброєнь з Росії у 2018-2022 роках упав на 31% порівняно з попереднім п'ятиріччям.

Індія з часткою 31% була найбільшим одержувачем російської зброї в цей період, за нею йдуть Китай із 23% та Єгипет із 9,3%. Загалом за дві п'ятирічки експорт зброї з РФ до Індії впав на 37%. При цьому Москва наростила постачання озброєнь до КНР: за минулі десять років експорт до Піднебесної зріс на 39%. Також РФ наростила постачання до Єгипту – одразу на 44%.

"Однак у 2021-2022 роках Росія не здійснювала поставок до Єгипту, а обсяг поставок до Китаю в 2020-2022 роках був на значно нижчому рівні, ніж у 2018-2019 роках", – йдеться в доповіді SIPRI.

Інститут прогнозує подальше зниження експорту озброєнь з Росії через війну, що триває в Україні, оскільки Москва, ймовірно, віддасть пріоритет виробництву зброї для своїх власних збройних сил.

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«Багатосторонні санкції, у тому числі широкомасштабні торгові обмеження, накладені на Росію, у поєднанні з тиском США та їхніх союзників на держави для того, щоб ті не набували російської зброї, також перешкоджатимуть її зусиллям щодо експорту озброєнь», – випливає з доповіді.

Експорт французької зброї за 2018-2022 роки зріс на 44%, причому майже третина цього приросту посідає Індіє. Країна також збільшила свою частку у світовому експорті озброєнь до 11% – порівняно з 7,1% у попередні п'ять років. Тим часом, експорт зброї з Китаю за 2018-2022 роки скоротився на 23%, а з Німеччини – на 35%.

У лідерах з імпорту зброї – Індія

Індія у 2018-2022 роках залишалася найбільшим імпортером зброї у світі – в основному через напруженість у відносинах зі своїми північними сусідами Пакистаном та Китаєм.

Частка Нью-Делі у світовому імпорті озброєнь за останні п'ять років знизилася до 11% порівняно з 12% у 2013-2017 роках. Здебільшого зниження пов'язане з повільним та складним процесом закупівлі зброї, а також через націленість Індії диверсифікувати постачання та спробувати замінити імпорт вітчизняними розробками.

Незважаючи на зниження збройового експорту в цілому, Росія зберегла позицію найбільшого постачальника зброї до Індії, хоча її частка в загальному обсязі імпорту Нью-Делі за десять років упала з 64 до 45%.

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Після Індії найбільшу частку у світовому імпорті озброєнь у 2018-2022 роках мали Саудівська Аравія (9,6%), Катар (6,4%), Австралія (4,7%) та Китай (4,6%).

Тим часом європейські країни збільшили свої закупівлі іноземної зброї на 47% у 2018-2022 роках. Члени НАТО на континенті – на 65%.

Найбільшим європейським імпортером зброї в цей період стала Велика Британія, яка в цю п'ятирічку була також 13-м за величиною імпортером у світі.

США забезпечили 56% імпорту озброєнь до Європи, а Росія поставила 5,8%, переважно до Білорусі.

2022 року третім найбільшим імпортером зброї у світі після Катару та Індії стала Україна – багато в чому внаслідок військової допомоги США та багатьох європейських держав після початку війни з РФ у лютому 2022 року. У п'ятирічку 2018-2022 років в Україну припадало 2,0% світового імпорту озброєнь.

За даними SIPRI, багато з поставлених у 2022 році Україні озброєнь були вживаними – зокрема 228 артилерійських гармат і приблизно 5 тис. керованих артилерійських ракет із США, 280 танків із Польщі та понад 7 тис. протитанкових ракет із Великої Британії.

Впали постачання зброї на Близький Схід та в Азію

«Через побоювання, що постачання бойових літаків та ракет великої дальності може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таке озброєння іншим державам, залученим до конфлікту, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії», – заявив старший науковий співробітник програми SIPRI з передачі зброї Пітер Веземан.

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За межами Європи імпорт озброєнь скорочується: в Африці він скоротився на 40%, тоді як у Північній та Південній Америці упав на 21%, на Близькому Сході – на 8,8%, в Азії – на 7,5 %.

Однак у Східній Азії на тлі геополітичних напруженостей у відносинах з Китаєм та Північною Кореєю імпорт зброї навпаки зростає. Так, Японія в 2018-2022 роках стала світовим рекордсменом із приросту збройового імпорту: країна наростила закупівлі відразу на 171%, за нею слідує Південна Корея з 61%. Основним постачальником цих країн були США, уточнює SIPRI.