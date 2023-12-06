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ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
Державна балансуюча група ЕКУ створена у листопаді 2022 року
фото з відкритих джерел

Балансуюча група державного трейдера ЕКУ за рік принесла держкомпаніям додатково 565 млн грн

Державні компанії змогли заощадити понад 565 млн грн завдяки використанню додаткового ринкового інструментарію для купівлі-продажу електроенергії, а саме – оптимізації небалансів в межахдержавної балансуючої групи АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ). Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Державна балансуюча група ЕКУ створена у листопаді 2022 року. Наразі вона є другою за розміром на ринку електроенергії України.

В її складі – найбільший виробник електроенергії країни державний НАЕК «Енергоатом», низка провідних виробників «зеленої» енергії, а також споживачів електроенергії – лідерів у своїх галузях.

«Створення першої в Україні державної балансуючої групи було серйозним викликом з огляду на війну і ситуацію на ринку. Та за рік вона стала win-win історією, у якій виграли всі стейкхолдери. Атомна генерація, виробники «зеленої» енергії, споживачі отримують відчутний економічний ефект. Більше того, рівень оптимізації небалансів постійно зростає завдяки долученню нових учасників і розвитку балансуючої групи», – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Коментуючи роботу балансуючої групи, президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив, що робота Енергетичної компанії України є важливою, адже це значний внесок в інноваційність енергоринку України попри воєнний стан.

Великою групою учасників балансуючої групи ЕКУ є виробники з ВДЕ (відновлюваних джерел енергії), серед яких компанії з іноземними інвестиціями.

«Для сонячних чи вітроелектростанцій небаланси зазвичай вищі через вплив погодних умов і поки що кращим практикам прогнозування не під силу звести небаланси до нуля. Наявність ефективної балансуючої групи є важливою умовою успішної роботи виробників з ВДЕ, що ризикнули призупинити продажі за «зеленим» тарифом, на вільному ринку. Комплексна пропозиція ЕКУ з балансування та гарантованого викупу електроенергії дозволяє нам частково компенсувати втрати через проблеми з боргами за «зелену» енергію, з якими стикаються багато інших виробників в Україні», – резюмувала Ольга Рибачук, керуюча директорка ELEMENTUM ENERGY, найбільшого іноземного інвестора у ВДЕ в Україні.

Як повідомлялося, АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, що здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів. 100% акцій товариства належать державі Україна. Компанія працює на внутрішньому та зовнішньому ринках енергоресурсів і є засновником першої державної балансуючої групи учасників ринку електроенергії. ЕКУ є одним з провідних енерготрейдерів країни за обсягами продажу електроенергії, а також одним із ТОП-3 трейдерів зеленої енергії на вільному ринку. Питома вага клієнтів компанії в ВВП України становить 9%.

Теги: Енергоатом Україна енергетика

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