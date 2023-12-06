ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
Балансуюча група державного трейдера ЕКУ за рік принесла держкомпаніям додатково 565 млн грн
Державні компанії змогли заощадити понад 565 млн грн завдяки використанню додаткового ринкового інструментарію для купівлі-продажу електроенергії, а саме – оптимізації небалансів в межахдержавної балансуючої групи АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ). Про це йдеться в повідомленні компанії.
Державна балансуюча група ЕКУ створена у листопаді 2022 року. Наразі вона є другою за розміром на ринку електроенергії України.
В її складі – найбільший виробник електроенергії країни державний НАЕК «Енергоатом», низка провідних виробників «зеленої» енергії, а також споживачів електроенергії – лідерів у своїх галузях.
«Створення першої в Україні державної балансуючої групи було серйозним викликом з огляду на війну і ситуацію на ринку. Та за рік вона стала win-win історією, у якій виграли всі стейкхолдери. Атомна генерація, виробники «зеленої» енергії, споживачі отримують відчутний економічний ефект. Більше того, рівень оптимізації небалансів постійно зростає завдяки долученню нових учасників і розвитку балансуючої групи», – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.
Коментуючи роботу балансуючої групи, президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив, що робота Енергетичної компанії України є важливою, адже це значний внесок в інноваційність енергоринку України попри воєнний стан.
Великою групою учасників балансуючої групи ЕКУ є виробники з ВДЕ (відновлюваних джерел енергії), серед яких компанії з іноземними інвестиціями.
«Для сонячних чи вітроелектростанцій небаланси зазвичай вищі через вплив погодних умов і поки що кращим практикам прогнозування не під силу звести небаланси до нуля. Наявність ефективної балансуючої групи є важливою умовою успішної роботи виробників з ВДЕ, що ризикнули призупинити продажі за «зеленим» тарифом, на вільному ринку. Комплексна пропозиція ЕКУ з балансування та гарантованого викупу електроенергії дозволяє нам частково компенсувати втрати через проблеми з боргами за «зелену» енергію, з якими стикаються багато інших виробників в Україні», – резюмувала Ольга Рибачук, керуюча директорка ELEMENTUM ENERGY, найбільшого іноземного інвестора у ВДЕ в Україні.
Як повідомлялося, АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, що здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів. 100% акцій товариства належать державі Україна. Компанія працює на внутрішньому та зовнішньому ринках енергоресурсів і є засновником першої державної балансуючої групи учасників ринку електроенергії. ЕКУ є одним з провідних енерготрейдерів країни за обсягами продажу електроенергії, а також одним із ТОП-3 трейдерів зеленої енергії на вільному ринку. Питома вага клієнтів компанії в ВВП України становить 9%.
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