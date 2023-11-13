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До України приїде місія ЄС. Боррель назвав мету візиту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
До України приїде місія ЄС. Боррель назвав мету візиту
Пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ
фото з відкритих джерел

На початку грудня до України прибуде місія Євросоюзу для обговорення безпекових гарантій та військової допомоги

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що на початку грудня до України прибуде місія Євросоюзу для обговорення безпекових гарантій та військової допомоги. Про це повідомляє Суспільне.

Жозеп на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«На останній Раді Євросоюзу я отримав завдання від європейських лідерів розробити безпекові зобов'язання ЄС перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я відправлю в Україну місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції», – сказав Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Боррель зауважив, що заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони поїде до Києва і «представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють».

Боррель додав, що буде дуже радий, якщо й сам матиме змогу поїхати в Україну. Політик підкреслив, що пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і її представлять Раді ЄС у грудні.

Нагадаємо, на грудневому саміті лідерів держав Європейського союзу мають схвалити широкий та всеосяжний пакет допомоги для України.

До слова, глава МЗС України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС на фоні проблем із постачанням артилерійських снарядів Україні.

Теги: Європейський союз війна Україна

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