Світовий банк виділить Україні $1,2 млрд

Кошти Світового банку будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги

Україна отримає $1,2 млрд від Світового банку під гарантії уряду Японії. Про це йдеться на сайті Світового банку.

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Зазначається, що кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги «найуразливішому населенню України» у рамках проекту Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency (INSPIRE).

Гроші планують направити на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми.

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«Очікується, що цей проект охопить майже 10 мільйонів українців у момент найбільшої потреби. Це зміцнить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима і мільйонам українців потрібна додаткова підтримка, щоб оплатити рахунки та обігріти свої домівки», – заявив регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який дозволить отримання траншу в розмірі приблизно $900 млн.